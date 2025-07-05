Во Владимирской области нашли территории для развития туризма

Во Владимирской области обнаружены значительные земельные ресурсы, пригодные для развития туристической отрасли. По данным Росреестра, за три года специалистам удалось выявить 1406 участков и территорий общей площадью более 30 тысяч гектаров, а также 925 природных и исторических локаций, представляющих интерес для путешественников.

Уже сейчас 149 наделов (в общей сложности 850 гектаров) введены в полноценный хозяйственный оборот, что позволяет создавать на них разнообразные объекты туристической инфраструктуры, такие как экотропы, базы отдыха и кемпинги.

В министерстве внутренней политики региона отмечают, что речь идет не только о свободной земле, но и о территориях, расположенных вблизи национальных парков, заповедников и памятников архитектуры, что делает их особенно привлекательными для развития различных видов туризма.

Сервис «Земля для туризма» агрегирует все имеющиеся данные и предоставляет открытый доступ к информации о 1316 свободных участках общей площадью 16,7 тыс. гектаров.

Ранее стало известно, что внутренний туризм во Владимирской области бьет рекорды популярности. Тем временем гостевые дома Владимирской области выводят из тени.