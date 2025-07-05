Во Владимирской области нашли территории для развития туризма

Во Владимирской области нашли свыше 30 тысяч гектаров земли для развития туризма
Во Владимирской области обнаружены значительные земельные ресурсы, пригодные для развития туристической отрасли. По данным Росреестра, за три года специалистам удалось выявить 1406 участков и территорий общей площадью более 30 тысяч гектаров, а также 925 природных и исторических локаций, представляющих интерес для путешественников.
Уже сейчас 149 наделов (в общей сложности 850 гектаров) введены в полноценный хозяйственный оборот, что позволяет создавать на них разнообразные объекты туристической инфраструктуры, такие как экотропы, базы отдыха и кемпинги.
В министерстве внутренней политики региона отмечают, что речь идет не только о свободной земле, но и о территориях, расположенных вблизи национальных парков, заповедников и памятников архитектуры, что делает их особенно привлекательными для развития различных видов туризма.
Сервис «Земля для туризма» агрегирует все имеющиеся данные и предоставляет открытый доступ к информации о 1316 свободных участках общей площадью 16,7 тыс. гектаров.
Ранее стало известно, что внутренний туризм во Владимирской области бьет рекорды популярности. Тем временем гостевые дома Владимирской области выводят из тени.