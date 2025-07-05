Паломнический тур на Валаам: как попасть на самый загадочный остров

С 10 по 12 августа на остров Валаам будет организован паломнический тур, приуроченный ко дню рождения Святителя Николая. Любой желающий может также отправиться в эти даты на остров самостоятельно и помолиться в особенный праздничный день. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как попасть на самый загадочный остров, что посмотреть и почему такое путешествие может стать особенным.

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Валаам — это не просто остров, а целый мир, наполненный тишиной, красотой северной природы. Здесь чувствуешь дыхание веков: время замирает, а шум повседневной жизни остается где-то далеко, за водами Ладожского озера. Путешествие сюда — это встреча с собой, с историей и с великой духовной традицией.

Дальше — только по воде

Наше путешествие начинается на вокзале «Сортавала-Центр» в городе Сортавале, расположенном в Карелии на берегу Ладожского озера. Именно отсюда отправляются основные туристические и паломнические экскурсии на знаменитый островной архипелаг. Добраться до Сортавалы можно поездом или на машине, а дальше — только по воде.

— Самый быстрый и удобный способ добраться до Валаама — это скоростное судно. Катер или «Метеор». Путь занимает около 50 минут. В теплый сезон катера отправляются ежедневно, два раза — в 9:00 и 13:00, — рассказывает частный гид и фотограф Анна Михайлова. — Но есть и другие варианты. Если брать путешествие на катере, то на обратном пути вас завезут посмотреть парк «Ладожские шхеры». Стоимость билета в обе стороны — 5000 рублей на катере и 4000 рублей на «Метеоре».

Для размеренного пребывания в Карелии можно выбрать более долгий путь — отправиться на остров на теплоходе. Из Сортавалы есть несколько маршрутов, суда разной вместимости. До Валаама они идут от 1,5 до 3 часов.

Тишь да гладь

Только ступив на пристань, понимаешь, что впереди раскинулась строгая и величественная Валаамская обитель. За спиной — тихая гладь Ладожского озера. Здесь настолько спокойно, что на одном из мостиков в гнезде обустроилась чайка, виднеются чуть зеленоватые яйца, из которых через пару недель вылупятся маленькие серые птенцы. Обычно в распоряжении туристов, которые не планируют оставаться на ночь, есть всего три часа, чтобы исследовать остров, а потом — обратный рейс. За это время, конечно, трудно обойти весь архипелаг. С пристани путь ведет по липовой аллее к центральной усадьбе Спасо-Преображенского монастыря. Главный собор виден издалека — белоснежные стены и бирюзовые купола.

— В Валаамский монастырь приезжают чаще всего для того, чтобы поклониться мощам преподобных Сергия и Германа Валаамских, основателей обители, а также преподобного Антипы Валаамского. Главная святыня здесь — Валаамская икона Божией Матери и ее маленькая копия, находящаяся в нижнем храме собора. Она облетела Землю 488 раз на МКС, совершив первый космический крестный ход, — отмечает Анна Михайлова.

Чтобы не терять времени, примерно за полчаса можно дойти до стен Всехсвятского скита Валаамского монастыря. Он выделяется своими черными куполами, по ним-то и можно определить, что это мужской монастырь.

— Он был основан в 1870-х годах, когда архипелаг переживал духовный и хозяйственный расцвет. Он стал крупнейшим скитом архипелага и получил название в честь праздника Всех Святых. Изначально он задумывался как особое место уединения для братии. Здесь до сих пор проживают монахи, которые ведут строгий и закрытый образ жизни. Например, одно из их обязательных правил — два дня тишины в неделю. Они не разговаривают и много трудятся, — рассказывает гид. — Скит строился по архитектуре Иерусалима и во многом напоминает его храмы. Даже возвышенность, на которой стоит скит, монахи прозвали Голгофой. Именно поэтому монастырь окрестили Новым Иерусалимом.

Рядом с храмом сохранились старинные братские корпуса, хозяйственные постройки и старые огороды. Женщин сюда не пускают, поэтому часто можно увидеть туристок, которые становятся на один из камней у ограды, чтобы заглянуть за забор.

— Исключения для девушек все же есть, — замечает Анна. — Они могут посещать этот скит один раз в год на День Святого Духа. Это первое воскресенье после Дня Святой Троицы.

С верой в сердце

В 1865 году на Валаам из Афона приехал старец Антипий (Александр Лукиан), который был родом из Молдавии и собирал пожертвования на скит своей страны, возведенный на Афоне. Валаам так понравился старцу, что он остался жить там во Всехсвятском скиту.

— Он очень любил помогать людям, которые часто приходили к нему за советом. И если мужчины могли спокойно войти в храм, то женщины могли бы остаться без помощи и добрых советов. Но старец Антипий построил недалеко от входа в монастырь лавочку, чтобы беседовать там с женщинами, которые приходили за советом, — рассказывает Анна.

После смерти старца могилу сделали недалеко от места, где он принимал людей — за часовней Страстей Христовых. Сейчас к могиле может подойти любой желающий и помолиться.

— Если продвигаться чуть дальше от Всехсвятского скита, то можно дойти до живописной полянки на берегу Ладоги, на которой расположился храм — памятник воинской славы. Найти его можно в Смоленском скиту, — рассказывает Анна Михайлова. — Он был сооружен по приказу великого князя Николая Николаевича Романова, дяди последнего российского императора, и по проекту его сына Петра в 1917 году, в честь вечной памяти всех вождей и воинов, погибших за веру и Отечество. На острове есть и храм равноапостольных князей Владимира и Ольги — крестителей Руси. Внутри он расписан фресками, особое внимание на которых привлекает образ Иисуса Христа, держащего на руках чистую душу Пресвятой Богородицы.

Особое место на территории Смоленского скита на Валааме занимает небольшая часовня, которую построили не так давно. Она посвящена царственным страстотерпцам — последнему российскому императору Николаю II и его семье. Здесь же располагается одноименная икона, перед которой возносят молитвы о будущем России.

— На территории Валаама можно арендовать велосипеды, и тогда передвижение будет намного быстрее. Поэтому, если осталось время, можно посмотреть построенный в не менее живописном месте Казанский скит. Главная его особенность в том, что он стоит прямо на скалистом утесе над водой и словно парит над Ладогой, — замечает Михайлова.

Фресок в храме нет, это сделано для того, чтобы ничего не отвлекало от молитвы, но главная тайна Казанского храма — его акустика. Благодаря особенностям конструкции и естественной каменной основе внутри создается необычное эхо. Это особенно ощущается во время церковного пения — кажется, что голосов больше, чем есть на самом деле.

А был ли черт?

Как отметила гид Анна Михайлова, Валаам «принимает» не всех.

— Валаам, как и вся природа Карелии, — уникальное место со своим характером. Кто-то предпринимает несколько попыток для того, чтобы добраться до острова, и здесь есть, конечно, и скрытые смыслы, и простой природный фактор, — говорит Михайлова. — Ладожское озеро — это крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине в России (после Байкала) площадью 17,9 тысячи квадратных километров, с волной до семи метров, особенно в весенний и осенний период, поэтому бывают отмены рейсов.

Одна из самых популярных легенд связана с появлением названия города Сортавалы.

— Согласно преданию, связанному с Валаамом, название города Сортавалы возникло из-за изгнанных с острова чертей. Утверждается, что нечистая сила, лишившись пристанища на святой земле, переместилась на материк, и отсюда возникло толкование названия как «власть дьявола» (sorta valta на финском). Однако более вероятная версия гласит, что корни слово «Сортавала» берет от финского sortavala, что переводится как «низинная местность», — отмечает Анна Михайлова.

Что касается необъяснимых явлений, Валаам считается местом, окруженным тайнами. Некоторые очевидцы заявляют, что наблюдали над островом неопознанные объекты в небе, предполагая, что это НЛО. Мистическая аура Валаама подпитывает подобные рассказы и делает его привлекательным для любителей загадок. Многие рассказывают, что видели дух Сергия Радонежского у его часовни. Некоторые мужчины, которые оставались на ночь и молились в церкви, говорили, что слышали шаги за закрытой дверью, а те, кто хотел уйти раньше окончания молитвы, не могли открыть дверь.

Берем теплые вещи

Если вы едете на Валаам с религиозными целями, заранее узнайте о расписании богослужений, правилах поведения в монастыре и возможностях для участия в церковной жизни. Свяжитесь с паломнической службой Валаамского монастыря, чтобы уточнить все интересующие вас вопросы.

— Когда собираетесь на Валаам как паломник или турист, важно правильно подготовить одежду, обувь, которая должна быть удобной, потому что придется много ходить. Для женщин важно не забывать про юбки и платки — это все же действующий мужской монастырь, хотя при входе их выдают, но лучше позаботиться заранее, — советует Анна. — К тому же одежда должна быть теплая, в условиях нашего края случается частая смена погоды и долгосрочный прогноз не всегда бывает верным.

Лето — самое популярное время для посещения Валаама. Теплая погода дает возможность купаться в Ладожском озере, насладиться пешими прогулками по живописным тропам.

— На Валааме можно встретить лис, зайцев, белок и даже лосей. Изредка заходят сюда волки и рыси. Живут здесь около 200 видов птиц. Самым крупным жителем острова является лось. А самым необычным — павлин. Есть целый павлиний остров. Они хорошо приспособились к жизни в суровом климате, — отмечает Анна.

Обязательна к посещению на Валааме монастырская трапезная, где можно попробовать карельские калитки — это традиционные пирожки из ржаного теста с различными начинками: картошкой, грибами, рисом. Они очень популярны в Карелии. А еще щи или уху. Все готовят на месте, а рыбу вылавливают из Ладожского озера.

Из путешествия с собой можно привезти ладанку, иконы с образами местных святых или можжевеловую подушку для крепкого сна. В монастырской лавке найдется даже косметика, изготовленная на основе трав, собранных на Валааме. Кремы, бальзамы, шампуни, мыло — поговаривают, что эти продукты обладают целебными свойствами да и аромат приятный. А еще Валаамский монастырь славится традициями земледелия и животноводства. Поэтому туристы с удовольствием угощаются медом, вареньем, соленьями, хлебом, сыром.

ФАКТЫ

Многие думают, что Валаам — это один остров, но на самом деле архипелаг включает в себя около 50 островов.За строгий устав и уединенные скиты монастырь назвали «Северный Афон». До определенного времени здесь существовала система скитской жизни, когда монахи уходили на отдельные островки для молитвы или труда.Несмотря на северный климат, здесь выращивают виноград, а некоторые монахи даже производят кальвадос.Зимой Валаам почти полностью отрезан от большой земли. Сюда можно добраться только на вертолете или по ледовой переправе.Валаамское монастырское пение известно во всем мире. Это особый стиль церковного хора. Его считают одним из самых красивых образцов православной музыки. Его записи известны далеко за пределами России.На Валааме есть «поющие скалы». Если встать напротив них и спеть, то звук отразится так, что создаст эффект хора.

ИСТОРИЯ

Валаам — один из самых древних монастырей России. Первое упоминание о нем относится к X веку, хотя, по преданию, монастырь основали ученики апостола Андрея Первозванного. В течение веков Валаам переживал набеги шведов, разорения, восстановление. В 1611 году монастырь был полностью уничтожен, но вновь возродился в XVIII веке. В XIX веке Валаам стал местом притяжения для известных людей того времени. Здесь бывали Александр II, художники Исаак Левитан и Архип Куинджи. Левитан называл Валаам одним из самых вдохновляющих мест на Земле. После революции монастырь оказался на территории Финляндии, а в 1940 году Валаам вошел в состав СССР. Монастырь был возрожден только в 1989 году и с тех пор снова стал духовным центром русского православия.

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