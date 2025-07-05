В Анапе преступили к демонтажу защитного вала и очистке пляжей

В Анапе преступили к демонтажу защитного вала, который защищал пляжи от выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram.

В оперштабе пояснили, что защитный вал убирают на пляжах, где несколько месяцев не было выбросов нефтепродуктов. Кроме того, демонтаж вала позволит завершить очистку береговой линии.

В частности, в оперштабе рассказали, что сначала уберут и утилизируют полипропиленовые сети, которые удерживали мазут. Затем выровняют вал с помощью погрузчика и просеют песок для очистки. После завершения работ пляжи останутся закрытыми для купания, подчеркнули в штабе.

Там также добавили, что защитный вал от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин пока демонтировать не будут. Неподалеку от этого места продолжается очистка дна о мазута.

Ранее россиянка вызвала гнев пользователей сети из-за фотографии ребенка в мазуте на пляже в Анапе. Женщину раскритиковали за безответственное отношение к здоровью.