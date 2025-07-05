Туристы застряли в аэропорту из-за ветра и закрытия воздушного пространства

В аэропорту Шереметьево сегодня утром введены ограничения на вылет рейсов, при этом принимать воздушные суда гавань продолжает. Как пояснили в Росавиации, причиной для таких мер стали два обстоятельства - введение ограничений в части воздушного пространства московского авиаузла, а также усиление ветра в районе аэропорта.

Некоторых туристов введение мер безопасности застало уже в салоне самолета.

«Сижу с 8:30. Причем по табло мы уже вылетели в 9:22 в Сочи. Но сейчас уже 11:30, а я все еще в Шереметьево. Объявили, что будут кормить», - пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Мы тоже сидим возле соседнего гейта. Уже больше часа. Принесли воды. Люди начинают бесноваться», - сообщают другие отдыхающие.

Часть пассажиров после долгого ожидания выпустили обратно в терминал.

На вылет задержано уже более 20 рейсов. Судя по кадрам, которые размещают в соцсетях, в зоне вылета внутренних рейсов аэропорта многолюдно. Дольше всего ждут те, у кого были ночные рейсы в Питер, не работавший большую часть ночи из-за «ковра». Некоторые ждут уже более 10 часов.

Как сообщили в «Аэрофлоте», в связи с вводом временных ограничений в ряде аэропортов центральной России авиакомпания осуществляет вынужденные корректировки расписания с переносом времени вылета, а также путем отмены и объединения нескольких рейсов. Пассажирам предлагается вынужденный возврат или переоформление билета на последующие рейсы. В связи с задержками предоставляются все меры, предусмотренные федеральными авиационными правилами.