Эксперт высказался о туристическом рекорде Мурманской области

Мурманскую область в 2024 году посетила 761 тысяча человек, из них 700 тысяч – россияне. Эта статистика – новый рекорд по количеству гостей за всю историю региона, сообщили «ФедералПресс» в областном комитете по туризму. О том, с чем связана такая любовь сограждан к красотам Кольского Заполярья, нашему изданию рассказал член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин:

«Популярность Мурманской области у туристов связана, во-первых, с тем, что далеко не все люди готовы стоять на пляже в Анапе и буквально пробиваться к морю. Сейчас с этим стало даже чуть сложнее. Не все готовы ездить на машинах на наш юг – все-таки с Северо-Запада это довольно далеко.

При этом многие граждане молодого и зрелого возраста все больше тяготеют к активному или даже экстремальному отдыху. А в Заполярье этого предостаточно. Есть раскрученная Териберка с рыбалкой, есть полуостров Рыбачий и Барнецево море с выходом на китов и походами. Да, в Мурманской области с одной стороны Баренцево море, а с другой – Белое. Опять же, раздолье для рыболова. Плюс по некоторым рекам в регионе идет лосось. Помимо рыбалки там ведь и красиво очень. И камчатский краб в Мурманской области тоже водится, его там огромное количество. В Хибинах же есть чем заняться горнолыжникам.

Огромный поток туристов в Кольское Заполярье идет с моря, но популярны путешествия и по суше. В регионе есть прекрасные места – красота неимоверная. Все эти горные породы, выходы в море, берега. Да, там всегда было красиво. Но раньше большая часть региона была закрыта и не было туристической инфраструктуры. Когда я первый раз побывал там в 1991 году, кроме гостиницы «Арктика» не было ничего. А сейчас мест, где остановиться, довольно много, на разный ценник и уровень комфорта. Для тех, кто хочет удобных условий на берегу, есть глэмпинги. Даже палаточный отдых там вышел на довольно комфортабельный уровень.

Растущая популярность Мурманской области у туристов, конечно, объясняется еще и тем, что во время пандемии российские путешественники начали открывать для себя Россию – когда привычные заграничные и недорогие маршруты в Европе стали недоступны. Да, тогда все по привычке сразу рванули на Черное и Каспийское моря, и как-то быстро многие наелись. И толпы народа рядом на отдыхе хотели видеть далеко не все.

Еще одна причина – развитие самостоятельного туризма. Люди научились находить те точки, которые сначала туроператоры не предлагали. В рост пошел и автотуризм – на фоне подорожания авиаперевозок. И тут Мурманская область выиграла, потому что из всей Арктики она самая доступная для автомобильных путешествий. Из того же Петербурга можно доехать за полдня».