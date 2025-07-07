В АТОР заявили о двукратном росте спроса на летний отдых в Крыму

Он стал популярнее задолго до того, как Анапу объявили непригодной для купания, рассказала глава организации Майя Ломидзе. По её словам, уже в январе — феврале текущего года туроператоры говорили о приросте объема продаж на 30% по сравнению с прошлым годом.«И обеспечено это было в том числе потому, что Крым держал очень привлекательные цены. И пока они сохраняются. Отдых там по-прежнему дешевле, чем в Краснодарском крае», — сказала Ломидзе в интервью ТАСС.