Во сколько обойдется путешествие в Красноярск в 2025 году

Красноярск — это крупнейший экономический, образовательный и культурный центр Сибири. Городская жизнь здесь тесно соседствует с дикой природой, и для того чтобы оказаться в настоящей тайге, достаточно переехать реку. Разобрались, во сколько может обойтись отдых в Красноярске, что обязательно стоит посмотреть и попробовать и на чем можно сэкономить.

Как добраться до Красноярска

На самолете

Стоимость авиабилетов из Москвы до Красноярска начинается от 11 тысяч рублей за взрослый билет в одну сторону. Средняя цена в высокий сезон — 17–20 тысяч рублей за билет без багажа (с багажом около 19–23 тысяч рублей). Рейсы выполняют авиакомпании UTair, «Аэрофлот», «Победа», S7. Время полета составляет чуть больше четырех часов. В некоторых случаях дешевле лететь с пересадкой в Казани, Тюмени или Новосибирске.

Из Санкт-Петербурга стоимость самых дешевых билетов на прямые рейсы до Красноярска начинается от 18 тысяч рублей. Средняя цена — около 22–25 тысяч рублей за билет без багажа и 25–28 тысяч рублей с багажом. Время в пути составляет около пяти часов.

Аэропорт находится в 40 км от города. Такси обойдется в сумму около тысячи рублей. Автобусы ходят только до автовокзала, в центр города не заезжают, так что в этом случае придется ехать с пересадкой и закладывать на дорогу до центра около часа. Проезд обойдется примерно в 125 рублей за автобус из аэропорта до автовокзала и 44 рубля за городской автобус. Если есть багаж, его нужно будет оплатить дополнительно — 25 рублей за место.

На поезде

Добраться из Москвы до Красноярска на поезде — это целое приключение, ведь дорога занимает почти три дня (хотя есть поезда, которые довезут за два с половиной дня). Стоимость билета в плацкартный вагон начинается от 11 тысяч рублей, в купе — от 15,5 тысячи рублей за верхнее место, а за нижнее — около 20 тысяч рублей. Можно сэкономить, если купить купейный билет за баллы «РЖД-Бонус».

Проезд на поезде до Красноярска более удобен для жителей сибирских и уральских городов. Например, из Новосибирска до Красноярска на поезде можно добраться за 12–14 часов и 3 тысячи рублей. Из Иркутска до Красноярска — около 17–19 часов и 4 тысячи рублей.

Сколько стоит страховка для путешествия по России

Базовая страховка путешественника для поездки по России для одного человека в возрасте 30 лет на десять дней будет стоить от 750 рублей. Обратите внимание: если вы планируете кататься на лыжах, то в полис должна входить опция «Активный отдых», иначе при травме страховая компания откажет в выплате. Иногда эта опция входит в страховку по умолчанию, но чаще всего ее подключают дополнительно.

«В путешествиях по России можно застраховаться от отмены поездки, такое страхование с каждым годом набирает все большую популярность. Страхование от невыезда может приобретаться и отдельным продуктом, и как дополнительный риск к основной страховке путешественника. Такое страхование позволяет вернуть средства полностью или большую их часть, если поездка не состоялась из-за непредвиденных обстоятельств. Без нее, если, например, тур приобретался через агентство, можно будет рассчитывать на возврат только той части его стоимости, которую решит возместить туроператор. При оформлении страховки от невыезда нужно внимательно смотреть, какие именно риски она покрывает, поскольку перечень страховых случаев может сильно варьироваться и затрагивать как одного путешественника, так и его близких родственников», — добавляет эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Где остановиться в Красноярске

Красноярск — это не курортный город, и большого выбора отелей здесь нет. Пятизвездочный отель только один — дом-отель «Соломин» в самом центре города. Стоимость номера здесь начинается от 12 тысяч рублей за ночь.

Гораздо больше вариантов среди четырехзвездочных отелей: местные «Сибирский сафари клуб», «Сибирь Красноярск» и сетевые Amaks, Hilton, «Премьер» и другие. Цены за стандартный двухместный номер варьируются от 5 до 12 тысяч рублей за ночь.

Трехзвездочные отели стоят около 3–5 тысяч рублей за ночь. Также можно снять квартиру посуточно — современные апартаменты в центре обойдутся в 3–6 тысяч рублей, подальше от центра можно найти варианты за 1–3 тысячи рублей. А для одиночных путешественников, желающих сэкономить, есть хостелы: койко-место можно найти за 700–1000 рублей за ночь.

Во сколько обойдется питание в путешествии

В Красноярске активно развивается гастрономическая тема: здесь можно попробовать икру хариуса, минусинские томаты, мясо тувинского яка, копченую енисейскую рыбу и десерты с лесными ягодами и кедровыми орешками. Локальную кухню предлагают рестораны «Хозяин тайги» в парке «Бобровый лог» (средний чек — 3,5–4 тысячи рублей), Rasputin (средний чек — 2–3 тысячи рублей), Tunguska (средний чек — 3,5–4 тысячи рублей) или Bistrot de Luxe Home (средний чек — 2–3 тысячи рублей).

Также есть обычные рестораны, где можно просто пообедать или поужинать:

«Булгаков» (средний чек — 1,7–2,5 тысячи рублей), «Свинья и бисер» (средний чек — 1,7–2,5 тысячи рублей), «Урарту» (средний чек — 1,5–2 тысячи рублей), «Балкан-гриль» (средний чек — 1,3–2,6 тысячи рублей) и другие.

Если хочется поесть бюджетно, можно зайти в столовые: «Съем слона», Nfc, «Боржч», «Семь хлебов», «Калинка-малинка» и другие. Средний чек в этих заведениях — 200–400 рублей.

Что посмотреть в Красноярске и сколько это будет стоить

Путешествие в Красноярск привлекает тем, что природные достопримечательности находятся прямо в городе — добираться куда-то далеко не надо, достаточно переехать по мосту реку Енисей, и оказываешься в настоящей тайге.

Главное место, куда стоит съездить в первую очередь, — это национальный парк «Красноярские Столбы». Здесь находятся необычные и очень красивые скалы, почти каждая из которых имеет свое название: Перья, Монах, Гриф, Дед, Львиные ворота. Маршруты промаркированы, есть короткие благоустроенные тропы на 1–2 км, есть более длинные — на 6–9 км. Посещение национального парка бесплатное. Добраться из центра можно на автобусе за 44 рубля, но в этом случае от остановки до Столбов нужно будет еще идти в гору около 6 км (дорога приятная, но нужно заложить на это время). Если времени мало, то можно доехать до Восточного входа на такси и осмотреть скалы Ермак и Китайская стенка (маршрут на 3 км). Такси от города обойдется примерно в 300 рублей.

Отдельный день нужно заложить на посещения парка «Бобровый лог». Зимой тут работает горнолыжный курорт с 15 трассами протяженностью более 10 км. Летом можно посетить пляжный комплекс «Мираж» с подогреваемым бассейном или прокатиться на «Родельбане» или высокогорных качелях. Стоимость билета в пляжный комплекс «Мираж» начинается от 1,6 тысячи рублей за взрослого и 950 рублей за ребенка за три часа; прогулочный билет на канатно-кресельную дорогу — 600 рублей взрослый и 400 рублей детский; катание на высокогорных качелях — 700 рублей за две минуты; «Родельбан» — 1,7 тысячи рублей взрослый и 950 рублей детский.

По выходным и праздничным дням до парка «Бобровый лог» ходят бесплатные шаттлы. Также можно добраться на городском автобусе № 37 за 44 рубля.

В самом городе можно заглянуть в краеведческий музей (250 рублей за взрослый билет), посетить пароход «Святитель Николай», на котором возвращался из путешествия последний русский император Николай II (200 рублей за взрослый билет), или сделать фото со знаменитым красноярским мостом, который изображен на десятирублевой купюре (бесплатно, лучше заранее захватить с собой бумажную десятирублевую купюру для фото, так как на месте их могут продавать за 50 или даже 100 рублей).

Сколько стоит путешествие в Красноярск в 2025 году: посчитали

Категория расходов Диапазон цен (в рублях) Среднее значение (в рублях) Примечания по экономии

Авиабилеты (Москва — Красноярск, туда и обратно)

22 000 – 46 000

34 000

Можно сэкономить, выбрав рейсы с пересадкой или без багажа

Авиабилеты (СПб — Красноярск, туда и обратно)

36 000 – 56 000

46 000

Аналогично: экономия на багаже и пересадках

Поезд (Москва — Красноярск, туда и обратно, плацкарт)

22 000 – 22 000

22 000

Купе дороже: 31 000 – 40 000 рублей

Трансфер из аэропорта (такси)

1000

1000

Автобус + городской транспорт: ~200 рублей

Страховка (десять дней)

750

750

Базовая страховка, без активного отдыха

Проживание (десять ночей)

5* отель 120 000 120 000 Только один вариант в городе

4* отель 50 000 – 120 000 85 000

3* отель 30 000 – 50 000 40 000

Квартира (центр) 30 000 – 60 000 45 000

Квартира (периферия) 10 000 – 30 000 20 000

Хостел 7000 – 10 000 8500 Самый бюджетный вариант

Питание (десять дней)

Рестораны (средний чек 2500 рублей) 25 000 – 40 000 32 500 Можно чередовать с бюджетными столовыми

Столовые (средний чек 300 рублей) 6000 – 12 000 9000

Экономия при питании в столовых

Экскурсии и развлечения

2000 – 5000

3500

Многие природные объекты бесплатны

Транспорт по городу (автобус, десять дней)

440

440

44 рубля в одну сторону, одна поездка в день

Итоговый расчет среднего чека на путешествие (десять дней, один человек)

Вариант проживания Транспорт (авиа, Москва) Проживание Питание Страховка Экскурсии Трансфер Транспорт по городу Итого (в рублях)

4* отель + рестораны 34 000 85 000 32 500 750 3500 1000 440 157 190

3* отель + рестораны 34 000 40 000 32 500 750 3500 1000 440 112 190

Квартира (центр) + рестораны 34 000 45 000 32 500 750 3500 1000 440 117 190

Квартира (периферия) + столовые 34 000 20 000 9000 750 3500 1000 440 68 690

Хостел + столовые 34 000 8500 9000 750 3500 1000 440 57 190

Поезд (плацкарт) + хостел + столовые 22 000 8500 9000 750 3500 1000 440 45 190

На чем можно сэкономить

Транспорт: выбрать поезд вместо самолета, рейсы с пересадками, билеты без багажа.Проживание: остановиться в хостеле или снять квартиру на периферии.Питание: питаться в столовых и кафе, а не в ресторанах.Экскурсии: посещать бесплатные природные достопримечательности (нацпарк «Столбы», прогулки по городу).Трансфер: использовать общественный транспорт вместо такси.

Средний чек на самостоятельное путешествие в Красноярск на десять дней в 2025 году для одного человека может составить от 45 000 до 157 000 рублей в зависимости от уровня комфорта и выбранных опций. Экономия возможна за счет транспорта, проживания и питания.