Новые тренды туризма в 2025 году

5 июля 1841 года англичанин Томас Кук организовал первую туристическую поездку. Эту дату считают днем рождения туризма. Кук, ревностный прихожанин баптистской церкви, желал не развлечь экскурсантов, а направить их на путь истинный и отвез их на лекцию о вреде пьянства. Современные путешественники преследуют другие цели — получить новые впечатления, знания, поправить здоровье или, как поклонники JOMO-туризма, отдохнуть от цифрового шума. Услуги турагентов востребованы и двести лет спустя после Томаса Кука. Количество организованных туристов во внутреннем туризме выросло вдвое. Почему стали популярны «сонные» туры, на какой транспорт пересели отдыхающие и как северные регионы становятся точками притяжения для путешественников, рассказывает «Парламентская газета».

От вечеринки трезвенников до онлайн-платформ

В июле 1841 года Томас Кук пригласил в путешествие по железной дороге более 500 церковных прихожан. Они отправились в соседний город на собрание поборников трезвого образа жизни. Кук позаботился и о билетах на поезд, и о питании, а прихожанам осталось лишь оплатить свою поездку. После лекции о вреде пьянства туристы перекусили, погуляли и вернулись домой. Успех так окрылил Кука, что он сделал организацию путешествий своей работой, а в 1847 году основал первую в мире туристическую компанию «Томас Кук и сын». Неутомимый англичанин разрабатывал маршруты по городам, придумал тематический туризм, ему же приписывают изобретение концепции «все включено».

Сейчас, спустя двести лет, организовывать поездки помогают туроператоры, турагентства и агрегаторы, то есть платформы бронирования. Первые создают сам продукт, то есть напрямую работают с отелями и авиакомпаниями, вторые продают туры от лица туроператоров, а третьи на сайтах собирают все предложения об услугах или помогают запланировать путешествие самостоятельно. Одна из главных тенденций современного туризма — рост количества онлайн-бронирований, рассказал нашему изданию вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Но это не значит, что традиционные агентства уходят в прошлое, ведь вся индустрия основана в первую очередь на эмоциях и общении людей.

Доплатить за безопасность

К агентствам россияне обращаются в основном при планировании поездок за рубеж. Здесь «пакетные» туристы традиционно составляли 60 процентов от всех путешественников, а на сегодняшний день их доля выросла до 70 процентов, отметил Горин.

В путешествиях по России лишь 10-15 процентов человек выбирали организованный туризм, но и их число к 2025 году возросло вдвое — до 30 процентов. А если учесть людей, добирающихся на отдых самостоятельно, но бронирующих отели и экскурсии у агрегаторов, то организованными туристами можно назвать половину отдыхающих в родной стране.

Востребованность комплексных туров растет из-за гарантий безопасности, которые операторы предоставляют путешественникам. Например, с рисками ограничения воздушного сообщения или форс-мажорных обстоятельств самостоятельным туристам придется справиться единолично. Кроме того, на популярность организованного туризма влияют возможности получить низкие цены на отель или авиаперелет и путешествие «под ключ».

На своем авто по Камчатке

Эксперты индустрии выделяют пять основных тенденций развития туризма в ближайшие годы:

увеличение доли автотуристов. По данным ВЦИОМ, 32 процента россиян имеют опыт автомобильных путешествий по стране, а 48 процентов проявляют интерес к такому формату путешествий. Еще 27 процентов от тех, кто ездил в поездку на автомобиле, готовы ехать далеко — от 500 километров в одну сторону,

рост внутреннего туризма. В этом году турпоток по России может достичь 98 миллионов поездок. За четыре месяца 2025 года отдыхающие уже совершили 25 миллионов поездок, рассказал 20 июня в беседе с РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко,

расширение географии поездок. «Растет тренд на экотуризм, и все больше туристов выбирают Алтай, Камчатку, Мурманск, Северный Кавказ, чтобы полюбоваться природным многообразием нашей страны», — отметил член правления Ассоциации туристических агрегаторов Игорь Сивец, чьи слова приводит сайт Минэкономразвития,

поиск новых маршрутов. Люди хотят быть ближе к природе и избежать толп других отдыхающих, считает Дмитрий Горин. Помочь путешественникам призваны национальные туристические маршруты, прошедшие экспертную оценку. Всего в России действуют 56 таких маршрутов, например «Винные дороги Краснодарского края», «Здесь начинается день» на Сахалине или «Зов Торамы» в Мордовии,

курс на Восток в зарубежном туризме. Так, в 2025 году Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила двукратное увеличение спроса на туры в Саудовскую Аравию. В стране открывают новые курорты, в том числе работающие по системе «все включено», до 2030 года построят 50 новых отелей. Аравия предлагает туры как за 155 тысяч рублей на двоих с перелетом, так и за несколько миллионов в роскошные отели на Красном море.

Виртуальные помощники вместо человека

Будущее и российского, и мирового туризма невозможно представить без новых технологий. Уже сейчас путешественники составляют маршруты с помощью нейросетей, используют боты для бронирования и пользуются подсказками виртуальных помощников.

На парламентских слушаниях 10 июня зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов предложил защитить туристов от рисков использования подобных зарубежных сервисов, сообщил ТАСС. Депутат отметил, что почти каждый второй российский турист путешествует самостоятельно и все чаще использует искусственный интеллект для создания персонализированных маршрутов. Это помогает учитывать и интересы людей, и цены на отдых. Но сейчас в России искусственный интеллект в туризме в основном работает на базе зарубежных решений. А это создает ряд проблем — информацию передают за рубеж, а данные о российских локациях искажают.

Для решения проблемы депутат предложил создать единый портал для комфортных самостоятельных путешествий по нашей стране, ввести в законодательство понятие «самопутешественник», урегулировать, как и с какими платформами искусственного интеллекта он может взаимодействовать.

Гусиная подушка и выключенный телефон

По данным АТОР, в топе видов туризма по-прежнему остаются пляжный и оздоровительный отдых, экскурсионные поездки, горнолыжные туры и так далее. А среди растущих направлений эксперты отметили гастро- и винные туры, промышленный, аграрный и экспедиционный туризм.

Вырос запрос и на тихие путешествия. По данным ВЦИОМ, с разной периодичностью со стрессом сталкиваются 9 из 10 россиян, или 90 процентов. Отпуск становится одним из способов справиться со стрессом. Например, все популярнее становится «сонный туризм». В этом случае при выборе отеля туристы обращают внимание, есть ли рядом парк, шумно или тихо в окрестностях. Особое внимание путешественники уделяют качеству и удобству кровати, матрасов. Отельеры даже предлагают гостям меню подушек. По запросу можно предаться сладкому сну на подушке из натурального гусиного пуха или пуха горных коз, выбрать антиаллергенную, ортопедическую или расслабляющую подушку.

Еще один вид туризма, помогающий на время сбежать от рутины, — JOMO-путешествия, от английского Joy of Missing Out, радость упущения. В таких путешествиях важны осознанность и наслаждение моментом, а смартфон туристы выключают или хотя бы отказываются от чтения соцсетей и новостей. В этом случае отсутствие вайфая в отеле становится преимуществом, а не недостатком.

Если одни туристы рады избежать суеты, другие готовы совмещать отдых и работу. Для таких путешествий даже придумали специальное обозначение — bleisure, произошедшее от английских слов business, работа, и leisure, отдых. Люди проводят рабочее время с ноутбуком у бассейна, а вечером отправляются в рестораны или на экскурсии.