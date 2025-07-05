Как развивать туризм на Дальнем Востоке, не навредив природе

Дальний Восток демонстрирует рекордные темпы роста внутреннего туризма в России, однако этот процесс требует особого внимания к защите природы. Спецпредставитель президента Сергей Иванов подчеркнул важность баланса между развитием туристической инфраструктуры и сохранением редких видов животных.

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В Москве открылась фотовыставка «Земля больших кошек», призванная напомнить о хрупкости экосистемы, где обитают дальневосточный леопард и амурский тигр. Рост туризма на Дальнем Востоке происходит благодаря уникальным природным локациям (Камчатка, Приморье, Курилы), государственным программам поддержки (например, дальневосточный гектар), развитию инфраструктуры (новые авиамаршруты, глэмпинги, эко-тропы).

Одним из участников стал фотограф Сергей Горшков. Экспозиция была представлена работами – дальневосточный леопард (в природе осталось менее 120 особей), амурский тигр (популяция ~750 особей).

На открытии мероприятия присутствовал спецпредставитель президента Сергей Иванов, который подчеркнул важность баланса между развитием туристической инфраструктуры и сохранением редких видов животных.

«Рост туризма не должен превращаться в угрозу для природы. Особенно уязвимы редкие виды – амурский тигр и дальневосточный леопард».

Иванов анонсировал меры по защите природы Дальнего Востока от туристического прессинга. Так, спецпредставитель президента обозначил ключевые направления для сохранения экосистем: жёсткие стандарты для туроператоров, обязательная сертификация гидов по критериям, квоты на посещение особо охраняемых территорий, запрет на внедорожные маршруты в местах обитания краснокнижных видов. Кроме того, сюда относится системное экопросвещение, интерактивные инструктажи для туристов перед посещением заповедников.

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