Как Рязанская область развивает глэмпинг-парки

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о выделении субсидии на развитие глэмпинг-парка «Пронский берег». Средства, одобренные комиссией Федерального Собрания РФ, пойдут на строительство модульных домов для туристов. Это часть стратегии региона по развитию внутреннего туризма, которая уже принесла результаты: в 2024 году область приняла 1,5 млн гостей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

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Рязанская область получит федеральную субсидию на развитие глэмпинг-парка «Пронский берег». Ключевые моменты: субсидия одобрена комиссией Федерального Собрания РФ, средства направят на развитие глэмпинг-парка, губернатор Павел Малков подчеркнул, что развитие туризма в регионе идет с учетом комфорта местных жителей.

Рост туристического потока: в 2023 году Рязанскую область посетило 1,5 млн туристов (почти в 2 раза больше, чем в предыдущие). Новые объекты размещения уже работают в санатории «Старица», «Окская жемчужина», глэмпинг-парке «Берёзки» (Рыбновский район).

Дальше будет запуск новых модулей в «Пронском береге». Развитие экотуризма в регионе. Привлечение инвестиций в сопутствующую инфраструктуру (кафе, экотропы, активные развлечения), сказал глава региона Павел Малков.

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