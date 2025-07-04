Туристы пожаловались на скудное меню в бизнес-зале аэропорта Минвод

В соцсетях завирусился ролик с голодным пассажиром, жалующимся на скудное меню в бизнес-зале аэропорта Минеральных Вод. Мужчина обратил внимание на то, что на раздаче много пустых подносов. А там, где еда есть, отсутствует какое-либо разнообразие.

«Бизнес-зал аэропорта Минеральные Воды. Заходишь, тут у тебя капусточка, тут ничего, снова ничего, ничего, еще овощи, что-то непонятное и гречка. Снова ничего, пельмени. Офигенный бизнес-зал», – поделилися пассажир. На кадрах видно всего два лотка с овощами, салат, несколько гарниров и пельмени.

Стоит отметить, что администрация бизнес-зала оперативно отреагировала на претензию. Там не стали оправдываться, а просто навели порядок в зоне раздачи: разнообразили блюда, добавили закуски и даже выложили в ряд бананы.

«Хотим сказать спасибо неравнодушному пассажиру, который обратил наше внимание на проблему. Благодарим его за понимание и участие. Надеемся, что следующее посещение бизнес-зала оставит только хорошие впечатления. Мы ценим каждый отзыв и готовы меняться только к лучшему», – прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, аналогичная ситуация в начале года сложилась в аэропорту Ставрополя. Там пассажиры пожаловались, что за 15 тыс. руб. (столько стоит проход) получили кусочек сыра, половину сосиски и сладкий «орешек». Позднее похожие претензии прозвучали в аэропорту Хибины.