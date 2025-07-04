Опубликован топ самых дорогих мест для летнего отдыха в России

Самыми дорогостоящими местами для летнего отдыха россиян по размеру карманных расходов стали Сочи, Анапа, Белокуриха, Ялта и Владивосток. Наиболее популярные направления для поездок Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Анапа. Об этом рассказали аналитики ВТБ.

Средняя величина карманных расходов путешественников в Сочи составляет 2,4 тыс. руб. в день на человека, в Анапе и Белокурихе по 2,1 тыс. руб. В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха равна 11 дням.

В Ялту россияне в среднем едут на 12 дней и тратят по 2 тыс. руб. ежедневно. Путешествие во Владивосток обычно занимает 14 дней, а карманные расходы 1,5 тыс. руб. в день на человека.

Самые активные путешественники живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. На них приходится до 50% от всех путешествий по РФ в летний период.

Ранее сообщалось, что отдых в России этим летом обойдется дороже: стоимость проживания в отелях и апартаментах выросла в среднем на 12 - 15%.