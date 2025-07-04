Когда курорт «Эльбрус» в этом году завершит зимний сезон

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии объявил об официальном завершении зимнего сезона. Сезон, который продлился рекордные восемь месяцев, закроют 6 июля.

«6 июля курорт „Эльбрус“ закрывает зимний сезон. <> Эта новость не призвана быть печальной. Во-первых, мы с вами по самым высокогорным трассам России катали целых восемь месяцев. А во-вторых, впереди еще целые выходные. <> 5 июля мы собираемся поздравить юных спортсменов — участников соревнований „Приз Эльбруса“. Предлагаем присоединиться к церемонии и тем самым отметить и завершение сезона — победно», — сообщается в телеграм-канале курорта.

В честь завершения зимнего сезона в эту субботу на ярмарочной площади на Поляне Азау с 12 до 16 часов пройдет развлекательная программа. Гости курорта смогут потанцевать под крутой диджейский сет, а также поучаствовать в интерактивных активностях. Для детей будут работать аниматоры.

«В этот день мы планируем организовать флешмоб: приходите обязательно в красном! Цвет нашего курорта и просто хорошего настроения», — анонсировали в администрации курорта.

«Эльбрус» — популярный горный курорт, расположенный на склонах одноименной горы. На нем действуют 10 горнолыжных трасс, а зона катания является самой высокогорной в России — верхняя станция канатных дорог «Гарабаши» находится на отметке 3847 метров над уровнем моря. При этом курорт пользуется популярностью круглогодично: с завершением горнолыжного сезона открывается сезон восхождений и пеших прогулок по экологическим тропам.

Завершающийся зимний сезон на курорте «Эльбрус» — юбилейный, 55-й по счету. Его открытие состоялось 14 декабря 2024 года. В связи с благоприятными погодными условиями на высокогорье продлился он восемь месяцев.

Всероссийские детские соревнования «Приз Эльбруса» в этом году проходят в Кабардино-Балкарии со 2 по 5 июля. За победу в дисциплинах слалом и слалом-гигант борются юноши и девушки в возрасте 14−16 лет. Примечательно, что в этот раз на соревнованиях был установлен мировой рекорд самой высокогорной интернет-трансляции, которая велась каждый день. Достижение подтвердили эксперты Международной книги рекордов INTERRECORD, сообщили в Российской федерации горнолыжного спорта.