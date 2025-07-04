В Петербурге утонули почти все пляжи и спуски к каналам

В Санкт-Петербурге продолжает бушевать непогода. Вслед за парками музея-заповедника «Петергоф», Летним и Михайловским садами закрыли зеленую зону Гатчинского дворца (купившим билеты предлагают посмотреть Приоратский дворец), Ленинградский зоопарк и дендрарий Ботсада (в оранжереи пускают, но только тех, кто приобрел билеты заранее, кассы на входе не работают). Закрыта переправа в крепость «Орешек» с городского причала Шлиссельбурга. Правда, попасть на Ореховый остров сегодня возможно – со стороны поселка имени Морозова.

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От наводнения, вызванного циклоном Engin, пришедшим накануне из Скандинавии, более всего пострадал Курортный район Северной столицы. В Сестрорецке затопило парк «Дубки» – вода поднялась до уровня скамеек. Залило и пляж Дюны, благоустроенный в прошлом году: залив добрался до муниципальной парковки. Некоторые находившиеся на ней машины погрузились в воду до капота. В зону бедствия попали еще 8 пляжей на участке побережья от Сестрорецка до поселка Ушково, сообщили в городском комитете по благоустройству.

В центра Санкт-Петербурга «утонули» спуски к рекам и каналам, подтопило часть набережных. Но до настоящего наводнения дело не дошло: к полудню уровень воды у Горного института (соответствует среднему уровню реки Невы) составлял 128 см, а для официального признания факта наводнения нужно 161 см. Сейчас этот показатель уже несколько снизился.

Зато ветер в городе сегодня в буквальном смысле поураганил. В акватории Финского залива его скорость достигала 27 м/с. Недалеко от Синопской набережной с одного из зданий сдуло часть кровли, а в районе метро «Московские ворота» с многоэтажки сорвало кусок фасада. Снесено ограждения на набережной канала Грибоедова – движение транспорта было заблокировано.

Все сады в центре Петербурга закрыты, «однако большинство зеленых зон не имеет ограждения – просим жителей также воздержаться от их посещения в целях безопасности», – призывают городские власти.

«Желтый» уровень погодной опасности продлен до 5 июля. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15–20 м/с, а в прибрежных районах – 24 м/с.

«Из-за подъема уровня воды в Финском заливе, Неве и каналах Петербурга, вызванного штормовым ветром, на набережных города и прилегающих к ним территориях, а также в прибрежных районах могут образовываться временные скопления воды», – предупреждают в Смольном.

Ранее TourDom.ru писал, что достопримечательности Петербурга закрыли из-за непогоды.