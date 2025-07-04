Azimut начал русифицировать вывески на своих отелях

Azimut Hotels начал менять вывески на отелях сети, заменяя англоязычное написание названия на русское. При этом сеть сохранит написание логотипа на английском языке, поскольку товарные знаки не попадают под требования о русификации вывесок, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Открывать в России новые отели сразу с русскоязычными вывесками сеть начала более года назад, отметили в компании. Такие объекты появились в Калуге, Южно-Сахалинске, Ставрополе и других городах России. Все остальные отели сети уже находятся в процессе смены вывесок-дескриптора.

Закон о защите русского языка в публичном пространстве президент РФ Владимир Путин подписал в июне 2025 года. С 1 марта 2026 года информация на вывесках, указателях, табличках должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России. В рекламе нельзя употреблять иностранные слова и выражения, а строящиеся жилые комплексы можно называть только с использованием кириллицы.

Начать менять вывески уже сейчас посоветовал владельцам магазинов и предприятий председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также рекомендовал пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний.

Напомним, законопроект не коснется ранее построенных проектов и тех объектов, где написание на латинице зарегистрировано в качестве товарного знака.