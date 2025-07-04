В горах Дагестана появилось новое место силы для туристов

В Хунзахском районе Дагестана состоялось торжественное открытие нового туристического комплекса «Аварал-парк». Он представляет собой современный гостиничный комплекс, рассчитанный на прием растущего потока туристов.

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На территории парка расположены комфортабельные гостевые дома, ресторан национальной кухни и смотровые площадки. Гостям предлагаются различные виды отдыха, включая конные прогулки и пешие маршруты по живописным окрестностям. Проект призван обеспечить туристов качественным сервисом и новыми возможностями для отдыха. Открытие «Аварал-парка» стало очередным шагом в развитии туристической инфраструктуры Дагестана. Спрос на отдых в регионе значительно вырос за последние годы, что стимулирует новые частные инвестиции.

Пока власти Дагестана наводят порядок в использовании пастбищ и требуют от банков поддержки бизнеса, частные инвесторы уже открывают в республике новые туристические комплексы.