Мэр Самары ответил, почему город должен стать столицей пляжного отдыха

Мэр Самары Иван Носков провел объезд территорий города. Вместе с представителями департамента городского хозяйства и экологии и МАУ «Самарская набережная» глава осмотрел официальные пляжи в центре города.

Иван Носков напомнил, что за муниципальными пляжами с этого года снова следит городская организация — «Самарская набережная».

«Ответственность у специалистов высокая. Инфраструктуру летнего пляжного отдыха создаем практически с нуля, поэтому работа предстоит сложная, но интересная. Потребность в комфортном и доступном для всех отдыхе — просто огромная», — отметил мэр.

В этом году город закупил более 800 единиц нового оборудования. Иван Николаевич поручил увеличить число и разнообразие пляжной мебели, обновить спортивные площадки и разработать программу пляжных активностей.

Сотрудники «Самарской набережной» уже смонтировали скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы и душевые открытого типа — они появились впервые. Более 90% закупленного оборудования и мебели установлено.

Директор учреждения Артемий Анисимов рассказал, что сейчас завершается установка новых кабинок для переодевания, всего их 80 штук, и все они займут свои места в начале следующей недели.

Параллельно «Самарская набережная» ведет претензионную работу с подрядчиком, который задержал поставку оборудования. Качество закупленного проверяют особенно тщательно.

Во время осмотра территорий Иван Носков поручил провести экспертизу пандуса в районе спуска по улице Первомайская, а также дефектовку и ремонт пандуса в районе бассейна ЦСКА. Осенью нужно будет заняться восстановлением зеленых насаждений, кронировать деревья вдоль воды.

«Планов много по развитию города, но они все хорошо просчитаны, мы знаем как обеспечить их ресурсами и выполнить на качественном уровне. Самара точно должна стать столицей пляжного отдыха на Волге», — сказал Иван Николаевич.

Пляжи Самары открыты с 8:00 до 21:00. На них работают 14 спасательных постов, где есть жилеты, круги, ласты, маски, мегафоны и рации. На «Доступных пляжах» под Некрасовским и Полевым спусками уделяется особое внимание безопасности маломобильных жителей.