Где провести фотосессию в Томске: пять красивых и оригинальных локаций

Лето, зеленый пейзаж в лучах июльского солнца – повод устроить… фотосессию. Если вы по какой-то причине отказались от традиционных кадров на фоне морских волн, не менее эстетичные локации можно найти в пределах города. О самых красивых местах для фотосессии в Томске – в материале «ФедералПресс».

Белое озеро

Если главным условием при создании кадров является наличие водной глади, присмотритесь к Белому озеру. Водоем расположен в историческом центре Томска в окружении зеленых деревьев. Сочетание цветовой гаммы и пейзажных элементов привычно глазу и точно не испортит кадр. Чуточку везения – и фото украсят интересные детали: утки на поверхности воды.

Благодаря открытой местности солнца на локации достаточно. При этом не лишним атрибутом для героев фотосессии станут темные очки.

Где находится: на Воскресенской горе в Октябрьском районе.

Как добраться: автобус № 11 до ост. «Башня».

Игуменский парк

Парк, расположенный вокруг озера в центре Томска, ничуть не уступает предыдущей локации. На территории находятся участки с различной растительностью: дендрарий, заливной луг, ландшафтный цветник с альпийской горкой… Здесь есть всё для качественных фотографий.

Хорошее место для съемки – деревянный мостик, ведущий к озеру. Пройдите к краю, и за спиной окажется озерная гладь с зеленью на противоположном берегу.

Хотите сменить ракурс – в вашем распоряжении участок, усаженный цветами, со статуей медведя на каменном возвышении.

Режим работы:

пн. – пт.: 17:00–20:00,

сб. – вс.: 10:00–20:00.

Где находится: г. Томск, ул. Карташова, 21.

Как добраться: автобусы 12, 23, 4, 2/141 до ост. «ТПУ».

Лагерный сад

Памятник природы и один из самых известных парков Томска, расположенный на правом берегу Томи. Сад площадью 40 гектаров разделен на несколько уровней. Нижний ярус выводит гостей к ограждению с видом на реку Томь. Пройдя чуть вглубь, можно заметить площадку для паркура рядом с небольшой сценой.

Посадочные места у сцены образуют полукруг и постепенно уходят наверх. Немного фантазии – и получатся хорошие кадры.

Визитная карточка парка – усаженная цветами аллея с вечным огнем и памятником воинам-томичам. Вечером на площадке зажигаются фонари – отличный шанс устроить фотосессию в темное время суток. Однако следует предусмотреть дополнительные источники света во избежание проблем с фокусом.

Где находится: г. Томск, Кировский район, на высоком правом берегу Томи, в оползневой зоне.

Как добраться: автобусы: 26, 130, 32 до ост. «Лагерный сад»; 19, 442 до ост. «ул. Советская».

Профессорская квартира

Единственный в Сибири музей-квартира профессорского быта начала XX века. Интерьер деревянного дома в стиле модерн отражает быт томской профессуры прошлого столетия. Подлинная мебель, предметы быта и отсутствие заграждений – всё это дает возможность в полной мере проникнуться духом истории. Если такой антураж вам подходит – смело бронируйте время для съемок и ищите фотографа.

Стоимость: 3000 руб./час (до 3 человек включительно, в т. ч. фотограф).

Где находится: г. Томск, ул. Кузнецова, 30.

Как добраться: автобусы 12, 23, 2/141, 4 до ост. ТПУ.

Фотостудия автопортрета

Если у вас есть желание обзавестись новыми фотографиями, но профессионала с камерой не нашлось, стоит обратить внимание на этот вариант.

Местная компания предлагает оригинальный формат съемки: вместо фотографа – зеркало. С помощью специального пульта можно делать снимки, ориентируясь на собственное отражение.

Прибыв на место, вы прослушаете инструктаж и получите рекомендации по грамотному использованию реквизита и аппаратуры. В открытом доступе – 6 фонов и 2 вида обработки (цветная, черно-белая).

Тарифы

Фотосессии по пояс:

1390 руб/30 минут (пн. – пт.);

1690 руб./30 мин (сб. – вс.)

2 цветных фона на выбор

обработка

неограниченное использование реквизита

Фотосессии в полный рост:

1690руб/30 минут (пн. – пт.)

1990руб/30 минут (сб. – вс.)

2 цветных фона на выбор

обработка

неограниченное использование реквизита

2490 руб/час (пн. – пт.)

2990 руб/час (сб. – вс.)

+ 2 дополнительных фона на выбор

Где находится: г. Томск, ул. Советская, 80, офис 203, этаж 2.

Как добраться: автобусы 130, 30, 442, 32, 19, 26 до ост. «ТЭМЗ».