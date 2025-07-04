Отдых со смыслом: культурные мероприятия Центральной России

В разгар сезона отпусков праздники или фестивали проводятся в исторических городах и музеях-заповедниках каждые выходные. Туроператоры учитывают это в своих программах. "РГ" выбрала самые яркие события в Центральной России для тех, кто готов отправиться в короткое путешествие с группой или самостоятельно.

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"Ночь в Дивногорье" - летний фестиваль под открытым небом

Место: Воронежская область, Лискинский район, хутор Дивногорье.

Дата: 5 июля.

Программа

Традиционный опен-эйр в заповеднике, среди душистых степей и меловых столбов-див причудливой формы. В этом году главной темой станет 80-летие Победы.

С 13.00 воронежские коллективы будут выступать с театральными постановками, песнями и хореографическими номерами.

Ярмарка и мастер-классы

В Дивногорье пройдут мастер-классы, ярмарка с фермерскими продуктами и сувенирами от ремесленников.

Выступление ансамбля Игоря Моисеева

В 19.30 на сцену выйдут артисты Государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Они покажут знаменитые постановки великого хореографа, посвященные традициям разных народов.

Прогулки и экскурсии по заповеднику

На прогулке по Дивногорью с гидом или самостоятельно можно:

заглянуть в храм, вырубленный в меловой скале;узнать о быте алан и болгар в Средние века;полюбоваться с кручи равниной, где Тихая Сосна впадает в Дон.

"Праздник огурца" - фестиваль с дегустацией необычных блюд

Место: Владимирская область, Суздаль.

Дата: 19 июля.

Программа

Самый веселый праздник живота в Музее деревянного зодчества. Огурец - "вкусный" бренд древнего Суздаля, где испокон веков занимались огородничеством. Развлекать гостей будут музыканты из регионов России.

Дегустация блюд из огурцов

В "Засолочной избе" дадут попробовать овощные консервы по разным рецептам. В гастрономических и ремесленных рядах можно будет найти блюда местной кухни:

жареные огурцы;варенье из огурцов;пироги с огурцами.

Старинные игры

На площадке "Закрутиха" будут работать старинные аттракционы. В "Игорнице" научат играть в бирюльки и городки.

Мастер-классы для хозяек

Для всех, кто интересуется домашней консервацией и рукоделием, организуют экспресс-обучение. Для вдохновения на ярмарке можно будет купить эксклюзивные изделия ручной работы.

800-летие Юрьевца, города детства Андрея Тарковского

Место: Ивановская область, Юрьевец.

Даты: Июль - август.

Программа

Старинный город на Волге отмечает юбилей все лето. Расписание концертов и ярмарок - на сайте. Стоит приурочить поездку к открытию выставки в Культурном центре имени Андрея Тарковского 27 июля. Тем, кто поедет через Иваново, стоит сходить на выставку "Юрьевец 800. История и гении места" - она работает круглосуточно и бесплатно на железнодорожном вокзале с 15 июля.

Что посмотреть в Юрьевце

С набережной открывается красивый вид на Волгу. В центре города интересны:

ансамбль Входоиерусалимского собора, Успенского и Георгиевского храмов;

наклонная колокольня высотой 72,4 метра, которую часто сравнивают с Пизанской башней;

коллекция наличников и изразцов из исчезнувших храмов в Богоявленской церкви.

Выставки в музеях

В историко-художественном музее покажут древнерусские иконы из церквей, уничтоженных при строительстве Горьковского водохранилища. В доме-музее архитекторов братьев Весниных расскажут о судьбе пионеров конструктивизма, а в Доме сказки - о творчестве кинорежиссера Александра Роу.

Курорт на Волге

На моторке можно добраться до Асафовых островов с чистым песчаным пляжем и хвойными деревьями.

"День пряника" - гастрофестиваль в Туле

Место: Тульский кремль.

Дата: 2 августа.

Программа

Всероссийский фестиваль посвящен главному гастрономическому бренду Тульской области. Приедут производители пряников из разных регионов России.

Лекции и мастер-классы

Туристам расскажут об особенностях изготовления пряников, народных традициях и обрядах, которые были связаны с их употреблением на Руси. Желающих научат делать их своими руками.

Познавательные экскурсии по Туле

В Туле масса интересных музеев, куда можно заглянуть в день фестиваля. В первую очередь это международный музей пряника, а также археологическая, военно-историческая и оружейная экспозиции в кремле.

В двух шагах от него находится музейный квартал, где есть:

филиал заповедника "Ясная Поляна";большое собрание декоративно-прикладного искусства;"Нимфозориум", где покажут ту самую подкованную блоху из "Левши";коллекция атрибутов русского чаепития.

"Праздник русских традиций" на родине коня-тяжеловоза

Место: Ивановская область, Гаврилов Посад.

Дата: 2 августа.

Программа

Фестиваль на родине владимирского тяжеловоза - с конным шоу, катаниями верхом, на тройке и в коляске, выступлениями реконструкторов, концертом популярного фолка и салютом.

Игры и фотозона на лугу

На живописном лугу Лубенец проводят игры и мастер-классы для детей. Подкрепиться можно в "сытных" рядах. Для эффектных фото послужат соломенные инсталляции.

Чем интересен Гаврилов Посад

Можно погулять с экскурсией по старинным улицам, узнать о жизни купцов и гусар в краеведческом музее и забраться на колокольню.

На въезде в город находится музейно-дегустационный комплекс "Дворцовый завод", где туристов ждут:

огромная коллекция самоваров, посуды для чаепития и спиртных напитков;

выставка на тему гусарского быта;дегустация авторских наливок и настоек;

глэмпинг в стиле бивака XIX века (все палатки с современными удобствами).

"Гнёздово" - фестиваль исторической реконструкции в Смоленске

Место: Смоленск, комплекс "Гнёздовские курганы".

Дата: 2-3 августа.

Программа

Международный слет реконструкторов и любителей славянской культуры в культовом для знатоков раннего Средневековья месте. Гнёздовские курганы - уникальный памятник археологии. Обычно там работают ученые, но в августе приезжают участники исторических клубов со всей России и из ближнего зарубежья, которые специализируются на реконструкции быта и военного дела Древней Руси.

Лагеря славян и варягов

В Гнёздове разобьют полевые лагеря, где можно будет увидеть "ремесленников", "купцов" и "воинов" из племен славян и варягов в тщательно воссозданных костюмах. Все желающие могут увидеть, как жили в IX-X веках скандинавы, балты и степняки.

Бои на мечах и обед в корчме

Для туристов устроят показательные выступления и мастер-классы. Можно будет:

понаблюдать за сражениями реконструкторов;

попробовать свои силы на ристалище или в тире;

послушать этническую музыку;

поесть в стилизованной корчме.

"Летчик фестиваль: лечу туда, где ты" - музыкальный опен-эйр

Место: Ярославская область, Переславль-Залесский.

Даты: 7-10 августа.

Программа

Семейный музыкальный фестиваль от команды легендарного клуба "Китайский летчик Джао Да". Выступить обещает более 40 разноплановых артистов и групп, например JaneAir, "Биртман", "Гудтаймс", "План Ломоносова", Татьяна Иванова и группа "Комбинация", Женя Трофимов и "Комната культуры".

Кемпинг и полеты на шаре

На площадке будет оборудован фудкорт. Гостям обеспечат места для палаток и различные активности, в том числе полеты на воздушном шаре.

Фестиваль "Атмановские кулачки" - бои по старинным правилам

Место: Тамбовская область, Сосновский округ, село Атманов Угол.

Даты: 22-24 августа.

Программа

Тамбовский фестиваль - возможность увидеть единственные дошедшие до наших дней традиционные игры русского народа, которые до сих пор проводятся в месте исконного бытования. "Кулачки" (с ударением на "а") - кулачные бои по определенным правилам, которые известны из описаний этнографов и рассказов очевидцев. Игры внесены в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия.

Основные события пройдут 23 августа.

Соревнования по этноспорту

В селе Атманов Угол всегда бились на престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы. С 2010 года традицию возродили, но бои теперь проводят в третьи выходные августа.

На фестивале все желающие смогут:

узнать, как выглядят борьба-за-вороток, русмяч, русская стенка и русская пляска, стрельба из лука по бабкам, свайка и рюхи, перетягивание палки и палочный бой;

помериться силами в таких народных забавах, как клёк, чиж и клюшкование;

попробовать себя в кулачном поединке.

Ночлег в палатках и живописные окрестности

Можно приехать в Атманов Угол заранее и заночевать в кемпинге. Поставить палатку на фестивальной территории можно бесплатно. Там будут туалеты и техническое водоснабжение. В свободное время есть смысл объехать достопримечательности района - памятник природы Сосновские бугры в райцентре Сосновка и монастырь Мамонтова пустынь.

"Раменье-опера" - спектакли у стен знаменитого дворца

Место: Воронежская область, Рамонь.

Даты: 23-24 августа.

Программа

Театральный мини-фестиваль в одном из главных туристических мест региона - дворцовом комплексе Ольденбургских. В неоготическом дворце когда-то жила принцесса Евгения Максимилиановна - внучка Николая I, успешная предпринимательница и меценатка.

Шедевры мировой оперы в концертном исполнении представят под открытым небом артисты Воронежского театра оперы и балета.

Игры в духе XIX века

В живописном парке устроят тематические зоны для досуга гостей всех возрастов.

Можно будет:

поиграть в крокет, бильбоке, шашки, лото или "гусек";посмотреть парад-дефиле реконструкторов;накупить красивых вещей и угощений на ярмарке мастеров.

Знакомство с бытом и кухней дворян

От Рамонского дворца есть спуск к реке, где можно искупаться. Рядом с парком - антимузей забытых игр "Бирюльки" с мастер-классами для детей (посещение по записи) и ресторан "Тулинов дом" с блюдами традиционной русской кухни.

Автопутешественники, выехав пораньше, смогут заодно заглянуть в Новоживотинное - в музей-усадьбу поэта Дмитрия Веневитинова.

Фестиваль "Пир на Волге" - настоящий праздник живота

Место: Ярославль (Стрелка, Волжская набережная).

Даты: 23-24 августа.

Программа

Гастрономический праздник с выступлениями шеф-поваров, чемпионатами и турнирами по приготовлению и поеданию вкусных блюд, кулинарными и ремесленными мастер-классами.

Уроки кулинарии и концерт

На фестивале будет полный набор городских уличных развлечений. Туристы смогут:

попробовать необычные фермерские продукты и научиться их правильно готовить;

послушать хорошую музыку;

посмотреть театрализованные представления.

645-я годовщина Куликовской битвы - погружение в Средние века

Место: Тульская область, музей-заповедник "Куликово поле".

Даты: 19-21 сентября.

Программа

Большой праздник ежегодно собирает на первом ратном поле России реконструкторов из военно-исторических клубов со всей страны. Под открытым небом выступят оркестры Тульской области и исполнители средневековых мелодий.

Сражения и игры с историей

Каждый день фестиваля будет не похож на предыдущий.

19 сентября в деревне Татинки воссоздадут на берегу Дона эпизод средневекового сражения. Гостей ждут:

мастер-классы гончаров, кузнецов, ткачей и ювелиров;

конные состязания;

конкурс исторической кухни;настольные игры;

выступления фолк-музыкантов.

20 сентября на Красном холме туристы побывают в ордынской юрте, узнают о быте русского воина, научатся стрелять из лука и метать копье-сулицу. Реконструкторы расскажут, как несли службу стрельцы в XVII веке, и представят образцы оружия времен Великой Отечественной.

На Епифанском подворье устроят старинные игры и забавы, покажут быт и костюмы купечества.

На поле пройдет реконструкция сражения: вновь померяются силами Пересвет и Челубей, а ратники Дмитрия Донского обратят ордынцев в бегство.

21 сентября в храмах на Красном холме и в Монастырщино состоятся праздничные литургии, а у памятника-колонны Дмитрию Донскому отслужат литию по погибшим воинам.

Сувениры и интерактивные экскурсии

На площадке фестиваля будет работать ярмарка мастеров. Там можно будет:

приобрести сувениры и продукты фермеров со всей страны;

научиться ткать на бердышке, делать узорные набойки и шить кожаные кисеты;

своими руками изготовить пищик из камыша и горшочек в жгутиковой технике.

Стоит посетить и сам музейный комплекс "Куликово поле", для этого надо записаться на групповую экскурсию. Гиды расскажут, как жили на Куликовом поле в эпоху князя Дмитрия Донского, и дадут попробовать себя в роли летописца, археолога, реставратора или хранителя древностей.

Фестиваль дворянской охоты - стильный отдых на природе

Место: Липецкая область, Задонский район, усадьба Скорняково-Архангельское.

Дата: 28 сентября.

Программа

Погружение в атмосферу XIX века в антураже восстановленной усадьбы у пруда. Гости увидят:

джигитовку, скачки, стрельбу из лука и поросячьи бега;

показательные выступления кузнецов;

театрализованные представления.

Аттракционы для детей и взрослых

Для самых юных гостей готовят игры с гувернантками и мастер-классы. Гостям предложат также катания на фаэтоне, полеты на зиплайне и прогулки под ивами. Завершить вечер можно в местной ресторации, отужинав у камина блюдами из дичи под романсы позапрошлого века.

Глэмпинг и наблюдение за птицами

Те, кто приедет с ночевкой, смогут остановиться либо в самой усадьбе, либо в ближайших гостевых домах и глэмпингах. Ближайшие достопримечательности - заповедник "Галичья гора" (там хищных птиц можно увидеть и в дикой природе, и в вольерах) и старинные уездные города: Задонск с его монастырями и святыми источниками, "кружевной" Елец и тихая купеческая Лебедянь.

Международный Волковский фестиваль - спектакли со всей России

Место: Ярославль, Театр имени Федора Волкова.

Даты: 7-20 октября.

Программа

Старейшая отечественная сцена соберет ведущие театральные коллективы. Свои спектакли покажут Вахтанговский и Малый театры, БДТ и Театр на Малой Бронной, Московский театр кукол имени Сергея Образцова, театры-мастерские Григория Козлова и Петра Фоменко. Приедут и ведущие региональные труппы.