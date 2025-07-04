Достопримечательности Петербурга закрывают из-за непогоды

В Санкт-Петербурге сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. Местные власти продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, порывы которого достигают 20 м/с, а в прибрежных районах 24 м/с.

Из-за угрозы подтопления временно прекратили работу знаковые туристические объекты: парки музея-заповедника «Петергоф», Летний и Михайловский сад. Посещение этих территорий ограничено до улучшения погодных условий.

Ранее синоптики предупредили о возможном крупнейшем за 160 лет наводнении. Уровень воды в Финском заливе за пределами защитных сооружений уже превысил 180 см. В связи с этим затворы дамбы Санкт-Петербурга остаются закрытыми с вечера 3 июля.

«Проходим максимальные уровни подъема воды», – сообщили в Комплексе защитных сооружений.

По данным метеорологов, ветер может усилиться до 25–28 м/с, а в Финском заливе ожидаются волны высотой 2–2,5 метра. Главный синоптик города Александр Колесов отметил, что при закрытых створках дамбы уровень воды в Неве поднялся до 95 см и может достичь 120 см.

Власти призывают жителей и гостей города соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.