Названы самые дорогие места отдыха в РФ по размерам карманных расходов

Самые дорогостоящие места для летнего отдыха россиян по размерам карманных расходов - Сочи, Анапа и город-курорт в Алтайском крае Белокуриха. Об этом рассказали ТАСС аналитики ВТБ, основываясь на данных своего ИИ-сервиса "Геоплатформа".

Также среди дорогостоящих мест оказались Ялта и Владивосток.

Так, по данным аналитиков, в Сочи средняя величина карманных расходов путешественников составляет 2 482 руб. в день на человека. В Анапе туристы тратят порядка 2 197 руб. в день, в Белокурихе - 2 132 руб.

"В этих городах средняя продолжительность летнего отдыха составляет 11 дней. В Ялту в среднем едут на 12 дней и тратят по 2 020 руб. ежедневно. Путешествие во Владивосток обычно составляет 14 дней, а на карманные расходы туристы направляют 1 533 руб. в день на человека", - отмечают аналитики.

Как показало исследование, самые большие любители летних путешествий живут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в Свердловской области, а также в Краснодарском крае. На них приходится до 50% от всех путешествий по стране в летний период.

"Используя статистику и технологии искусственного интеллекта, мы сопоставляем различные типы данных и выявляем поведенческие закономерности наших клиентов. На основе полученной аналитики алгоритмы искусственного интеллекта поддерживают принятие решений о развитии филиальной сети и инфраструктуры банкоматов, финансировании строительства, предоставлении жилищных кредитов и других направлениях", - прокомментировал исследование старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин.

"Геоплатформа" - собственный сервис ВТБ, запущенный в 2020 году. Данные сервиса основаны на обезличенных сведениях о транзакциях и перемещениях клиентов ВТБ.