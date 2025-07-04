«Доят туристов не покладая рук». Россиянка описала отдых в Дагестане

Россиянка побывала в Дагестане и пожаловалась на завышенную стоимость отдыха. Свои наблюдения она описала в блоге «Душевный шагомер» на платформе «Дзен».

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По словам автора, в таких «распиаренных» местах, как Дагестан, появились предприниматели, которые «доят туристов не покладая рук». Она рассказала, что 10-дневный тур по региону стоит 70 тысяч рублей без перелета. Высоки цены и на развлечения: посещение качелей над Сулакским каньоном — пять тысяч рублей, катание на зиплайне — две тысячи.

«Индивидуальная экскурсия с гидом в Сулакский каньон в 2025 году стоит от семи тысяч рублей за машину. Зачем там нужен гид, не знаю. Дорога до каньона отличная, — поделилась блогер. — Хорошо хоть просто посидеть на камнях, посмотреть на пейзажи — пока бесплатно».

Россиянка также предостерегла туристов от купания в Каспийском море в черте города, поскольку туда попадает большая часть канализационных стоков.

Ранее в Дагестане спрос на частных телохранителей вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Из-за участившейся стрельбы туристы все чаще стали брать охранников на осмотр достопримечательностей.