Интерес к путешествиям в арктические регионы России вырос

На 50% вырос в этом году интерес к путешествиям в арктические регионы России. По данным туриндустрии, рейтинг спроса возглавляет Мурманская область, за нею следуют Карелия и Поморье. Поднимается по "лестнице" туристической привлекательности и Ненецкий автономный округ. То, что Север с каждым годом все сильнее притягивает туристов, подтверждает и повышение спроса на авиа- и железнодорожные билеты - количество пассажиров ежегодно растет на 7-10%.

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Понаблюдать за китами, моржами и тупиками, увидеть неземные пейзажи арктических архипелагов, позагорать под незаходящим сейчас северным солнцем мечтают многие. Бытовые неудобства туристы оставляют за бортом, а дорогу с уровнем сложности пять баллов воспринимают как приключение.

В этом году инспекторы нацпарка "Русская Арктика" будут сопровождать в Северном Ледовитом океане восемь самых высокоширотных походов России (включая туристические) на Северный полюс, а также Землю Франца-Иосифа и Новую Землю: эти архипелаги расположены в Архангельской области.

"Еще во время рейса до прибытия инспекторы знакомят гостей с историей Арктики, ее обитателями, проводят мастер-классы. А после высадки ведут работу по предотвращению "конфликтов" между гостями и коренными обитателями парка (в основном белыми мишками)", - сообщили в нацпарке.

Стоимость арктического тура на ледоколе начинается от трех миллионов рублей. Но можно сократить расходы, если "записаться в добровольцы", которых РГО ежегодно набирает по проектам гражданской науки.

"Главный принцип такой науки - участие обычных граждан в исследованиях и научных проектах, предполагающих использование собранных ими данных", - пояснил директор нацпарка "Русская Арктика" Александр Кирилов.

Стоимость арктического тура на ледоколе начинается от трех миллионов рублей, но можно сократить расходы, если "записаться в добровольцы" РГО

В РГО уточняют: по конкурсу набирают в добровольцы географов, биологов, историков, геологов, спортсменов, поисковиков, журналистов и просто неравнодушных людей. На самый высокий архипелаг России - Землю Франца-Иосифа - гостей доставляют самолетом. Им предоставляется возможность побывать на экскурсиях к ледникам, заброшенным метеостанциям, водопадам, снежникам и побережью океана. В этом году туристы, добровольцы, а также ученые отправятся на острова Русской Арктики и морским транспортом.

В 2025 году выросли продажи билетов и в Ненецкий автономный округ: прошлой осенью здесь обустроили экологические тропы в природном парке "Северный Тиман". Он надежно спрятан от цивилизации отсутствием дорог: добраться до него из Нарьян-Мара можно только на вертолете после приобретения турпутевки. Несмотря на высокую стоимость путешествия (начинается оно от 80 тысяч рублей), поток туристов на Северный Тиман растет. За последние шесть лет - более чем в два раза. Гостей пленяет "каменный город" в районе реки Белая с его фантастическими известковыми арками, непуганые птицы, олени и песцы.

"Запомнилась встреча с северным оленем: великолепный взрослый самец вышел прямо на берег, где я была в лодке... И конечно, яркое впечатление оставили красивейшие каньоны, скалы, ручьи и водопады", - делится эмоциями педагог из Ярославля Надежда Русинова.

Теперь передвигаться вдоль Тимана туристам разрешено только по новым экологическим тропам. Всего здесь установили 74 знака на трех маршрутах: "Чудеса Кумушки", "Вверх по реке Белой" и "Каньон Непроходимый". Общая протяженность троп - более 14 километров.

Но гораздо более доступна дорога на Русский Север - 550 километров впечатлений, начинающихся вдоль федеральной трассы Москва - Архангельск на границе Поморья и Вологодской области.

Первые 300 километров тянутся вдоль притока Двины - реки Ваги: с ее песчаными пляжами, сосновыми борами и тысячелетней историей малых городов. Воздух Поважья можно глотать, как лекарство. Приболевшие жители города Шенкурска, к примеру, обычно говорят не "пойду домой полежать", а "пойду в бор подышать".

"Гости приезжают к нам, чтобы увидеть извилистые реки, романтичные озера, чтобы почувствовать энергию и силу древних намоленных мест, окунуться в настоящую крестьянскую жизнь, вдохновиться общением с мудрыми и гостеприимными местными жителями", - рассказала "РГ" гид Маргарита Семакова.

Кстати, в конце июня Шенкурску исполнилось 888 лет.

"Но город туристы оставляют на потом, - признается экскурсовод. - В первую очередь просят показать деревни, заброшенные церкви (например, величественный храм на Ворбасе) и безумно красивые берега рек. Гостей восхищает природа и рукотворная красота на фоне леса, старинные дома, еда из печки".

А жители Поважья тем временем борются за собственные "звездочки" гостеприимства и все более тепло встречают туристов - проводят экскурсии по пасекам, угощают парным молоком и наливными шанежками с толокном, показывают ягодные, грибные и рыбные места.