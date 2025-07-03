Калининградцам и туристам сообщили о стремительном прогреве моря

Вода в Балтийском море наконец начала прогреваться. Ситуация изменилась после того, как в Калининградскую область пришла аномальная жара, воздух прогрелся до +32 градусов.

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«За столь короткое время уже успела ощутимо прогреться вода у побережья: по данным вчерашних измерений сотрудников национального парка Куршская коса, температура воды в море составила +19°С», – сообщили в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в соцсети «ВКонтакте.

Стоит отметить, что у большей части побережья температура воды вчера составляли +17...+18°С. Однако вместе с прогревом активизировали цианобактерии, и вода начала «цвести». Напомним, что сегодняшний день на востоке области может стать самым жарким с августа 2023 года.