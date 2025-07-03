Как часто россияне задумываются о переезде в место своего отпуска

Более половины россиян (52%) хотя бы раз всерьез задумывались о переезде в город, регион или страну, где проводили. Чаще всего россиян пленит юг России (15%) и заграница (15%). На третьем месте — переезд в другой город России (5%). 17% признались, что такие мысли возникают только во время отпуска, но с возвращением домой исчезают.

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Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главные причины, по которым появляется желание переехать: высокий уровень жизни (47%), природа и пейзажи (27%), комфортный климат (23%) и доброжелательная атмосфера (22%). Однако лишь 8% из тех, кто задумывался о переезде, действительно осуществили его. Остальные так и не решились: чаще всего преградой становятся финансовые причины (29%) и невозможность сменить работу (24%). Еще 23% признались, что просто «перегорели», когда вернулись в привычный ритм жизни, а 10% остановили семейные обстоятельства. Для некоторых (6%) препятствием стали возможные сложности адаптации.