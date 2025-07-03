Как будет развиваться курорт «Мамисон» в первый летний сезон

На курорте «Мамисон» в Северной Осетии открылся первый летний сезон. Гости новой туристической локации смогут до осени посетить несколько фестивалей, оценить новые смотровые площадки и экотропы.

«В течение первого для курорта летнего сезона институт развития Кавказ.РФ обустроит на верхней станции „Мамисона“ новые смотровые площадки, на нижней станции кресельной канатной дороги „Мамихдон“ появится палаточный лагерь, также будут установлены высокогорные качели, оборудована йога-зона и сеть экологических маршрутов», — сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

В июле и августе на курорте организуют несколько фестивалей. Так, с 15 по 20 июля «Мамисон» примет фестиваль тропостроения, организованный при поддержке ведущих вузов СКФО и комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

«По итогам фестиваля на курорте откроются четыре новые экотропы: три от верхней станции „Зарамаг-1“ и одна — от нижней станции „Калак“ до древнего поселения Лисри. На первом этапе на курорте будет запущено 12 километров троп, впоследствии сеть маршрутов охватит все окрестности курорта», — отмечают в пресс-службе.

А в начале августа посетители «Мамисона» смогут стать участниками арт-фестиваля. Проект, вдохновленный богатой историей места и архитектурой местных башенных комплексов, объединит традиционную культуру и современное искусство, говорится в сообщении.

Напомним, что технический запуск курорта состоялся в марте. С июня на летний период организована работа канатной дороги в ежедневном режиме — с 9:00 до 18:00. В выходные дни до курорта предусмотрен трансфер из Владикавказа. Автобус отходит от здания Осетинского театра на проспекте Коста в 10:00, обратный рейс — в 15:30. Дорога до курорта из Владикавказа занимает полтора часа. При поездке на своем автомобиле можно оставить машину на парковке на 460 мест.