Туристы пожаловались на «коллапс на паспортном контроле» во Внуково

В аэропорту Внуково сегодня ночью снова наблюдались очереди на паспортном контроле по прилете. Об этом редакции TourDom.ru рассказал пассажир, подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Сегодня в 02:20 утра был полный коллапс на паспортном контроле. Огромные очереди, все перепутали между собой», – написала россиянка, прибывшая из-за рубежа.

По ее словам, сама процедура проверки документов пограничниками оказалась не быстрой: «аппарат долго делает фото». Кроме того, сотрудник аэропорта пояснил пассажирам, что «сегодня прилетело много самолетов».

В ночь с 2 на 3 июля Росавиация не вводила временных ограничений на прием и отправление самолетов в московских аэропортах. Однако в промежуток с 01:30 до 02:20 во Внуково, по данным онлайн-табло, действительно прибыло много международных рейсов. В частности, в 01:25 привез пассажиров из Дубая самолет flydubai. Сразу три лайнера в интервале 01:20–01:50 вернули в Москву туристов из Антальи – авиакомпаний Turkish Airlines, AZUR air и Pegasus. А в 01:55 во Внуково приземлился борт «Турецких авиалиний» из Бодрума.

Как показывает сайт аэропорта, два из этих пяти рейсов задержались, один на полчаса, другой на 20 минут, что увеличило «кучность» прибытий. Впрочем, столпотворения можно было избежать, если бы сотрудники воздушной гавани открыли дополнительные окна для погранконтроля, уверены туристы.

Подписчики тг-канала «Крыша ТурДома» отмечают, что во Внуково и других московских аэропортах очереди в высокий сезон отпусков – явление не редкое. Впрочем, бывают дни и часы, когда на паспортном контроле относительно спокойно.