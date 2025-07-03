В заповедниках Северной Осетии туристам запретили ночевать в палатках

Туристам, посещающим заповедники Северной Осетии, временно запретили ночевать в палатках. В особо охраняемых природных территориях региона стали чаще замечать медведей.

«В последнее время наши фотоловушки фиксируют больше медведей, чем раньше, поэтому ввели запрет на ночевку в палатках в целях безопасности», — сообщил ТАСС представитель национального парка «Алания».

По данным агентства, ограничение также введено на территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника и государственного природного заказника «Цейский». Все эти три природные территории находятся в ведении ФГБУ «Заповедная Осетия-Алания».

Ранее сообщалось, что фотоловушка в одном из заповедников Северной Осетии зафиксировала медведя необычного окраса, который искал съестное.