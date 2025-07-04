В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и отправление воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга", - написал он. Также 4 июля временные ограничения на прием и отправку самолетов вводили в аэропорту Большое Савино в Перми. Позже аэропорт возобновил работу. В этот же день сразу в нескольких российских аэропортах ввели временные ограничения на работу. Прием и выпуск самолетов приостановили воздушные гавани в Саратове, Казани, Нижнекамске, Самаре и Ярославле. К текущему моменту все эти аэропорты возобновили работу.