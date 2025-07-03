В Крыму появится 12-километровая набережная

Крым планирует расширить прибрежную зону, благоустроенную для комфортного отдыха. В рамках круглогодичного морского курорта «Золотые пески России» ан полуострове построят новую набережную, длина которой составит 12 километров.

Об этом сообщил министр туризма республики Сергей Ганзий.

Он уточнил, что в общей сложности будет благоустроено 45 гектар современных пляжных территорий, а на первой береговой линии появятся 18 отелей категории «3» и «5» звезд.

Номерной фонд составит более 8 000. Предполагается, что курорт откроют в 2030 году.

Ранее россиянин рассказал, что его больше всего раздражает на местных пляжах. Также россияне не хотят прерывать отдых в Турции, несмотря на пожары, которые бушуют в нескольких провинциях, включая туристический Измир.