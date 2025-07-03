Турагент назвала направления на замену Анапе

Из-за загрязнения пляжей Анапы в результате розлива мазута полноценный отдых на местных курортах оказался под запретом. Туристам нельзя купаться в море, так как этот угрожает их здоровью.

В связи с этим турагент Елена Пряшникова посоветовала тем, кто ищет альтернативу Анапе другие российские курорты, где можно комфортно провести отпуск.

В частности, она посоветовала обратить внимание на Крым и Сочи, сообщает «Постньюс».

По словам эксперта, отличный отдых можно организовать в Сочи, Адлере, Геленджике.

«Да, цены в сезоне выросли, но это стандартная ситуация летом. Главное — красиво, чисто и учтены все запросы туристов», — отметила она.

Ранее россиянин рассказал, что его больше всего раздражает на местных пляжах. Также россияне не хотят прерывать отдых в Турции, несмотря на пожары, которые бушуют в нескольких провинциях, включая туристический Измир.