Туристов на черноморских курортах России пугают «черной жарой»

TourDom

После относительно прохладного июня на черноморские курорты России может прийти «черная жара». Этот термин означает аномальную волну тепла, когда воздух раскаляется до +38…+42 °С и практически не остывает даже ночью. Синоптики отмечают области подобного воздействия антициклона темным, почти черным цветом – отсюда и название.

Туристов на черноморских курортах России пугают «черной жарой»
© РИА Новости

Сейчас «черная жара» хозяйничает в Европе и сегодня достигла своего пика, а с завтрашнего дня начнет ослабевать, отступая на юго-восток. И в течение недели может добраться до Черноморского побережья России, прогрев воздух до +41 °С.

Похожая ситуация уже была в прошлом году – июль 2024 года стал самым жарким в Крыму за всю историю наблюдений (с 1868 года). Правда, рекордных 42 градусов столбики термометров достигли только к середине месяца, а максимум первых июльских дней зафиксирован на уровне +35,3 °С 2 июля в Симферополе.

Жарко было и на Кубани: в Краснодаре и на Кубани дневные показатели к концу первой декады превысили +38 °С.

Впрочем, местные синоптики не уверены, что в этом году начало июля будет столь же горячим, но подтверждают, что жары не избежать. И ждут ее не из Европы, а из Африки.

Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха на полуострове начнет повышаться уже с 3 июля и в выходные достигнет +33 °С. В четверг в восточной части полуострова возможны грозы, потом дождей не ожидается до середины следующей недели.

На Черноморском побережье Краснодарского края в течение всего завтрашнего дня прогнозируются ливни и даже град. Воздух прогреется до +25 °С, а в последующие 2 дня – до +30 °С. Такая температура в сочетании с высокой влажностью (79%) будет создавать ощущение более сильной жары и духоты.

На следующей неделе столбики термометров в Крыму и на Кубани могут подняться до +35 °С.

Вместе с воздухом будет прогреваться и море. Сегодня температура воды у Азовского побережья достигла +23 °С, у берегов Севастополя +21 °С. Купаться в Алуште, Ялте и Евпатории пока не очень комфортно, +19 °С, а в Судаке и Феодосии – всего +18 °С. В Краснодарском крае море чуть теплее: в Анапе и Геленджике +21 °С, в Сочи +22 °С. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воды вдоль всего российского побережья поднимется на несколько градусов.