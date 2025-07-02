Туристов на черноморских курортах России пугают «черной жарой»

После относительно прохладного июня на черноморские курорты России может прийти «черная жара». Этот термин означает аномальную волну тепла, когда воздух раскаляется до +38…+42 °С и практически не остывает даже ночью. Синоптики отмечают области подобного воздействия антициклона темным, почти черным цветом – отсюда и название.

Сейчас «черная жара» хозяйничает в Европе и сегодня достигла своего пика, а с завтрашнего дня начнет ослабевать, отступая на юго-восток. И в течение недели может добраться до Черноморского побережья России, прогрев воздух до +41 °С.

Похожая ситуация уже была в прошлом году – июль 2024 года стал самым жарким в Крыму за всю историю наблюдений (с 1868 года). Правда, рекордных 42 градусов столбики термометров достигли только к середине месяца, а максимум первых июльских дней зафиксирован на уровне +35,3 °С 2 июля в Симферополе.

Жарко было и на Кубани: в Краснодаре и на Кубани дневные показатели к концу первой декады превысили +38 °С.

Впрочем, местные синоптики не уверены, что в этом году начало июля будет столь же горячим, но подтверждают, что жары не избежать. И ждут ее не из Европы, а из Африки.

Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха на полуострове начнет повышаться уже с 3 июля и в выходные достигнет +33 °С. В четверг в восточной части полуострова возможны грозы, потом дождей не ожидается до середины следующей недели.

На Черноморском побережье Краснодарского края в течение всего завтрашнего дня прогнозируются ливни и даже град. Воздух прогреется до +25 °С, а в последующие 2 дня – до +30 °С. Такая температура в сочетании с высокой влажностью (79%) будет создавать ощущение более сильной жары и духоты.

На следующей неделе столбики термометров в Крыму и на Кубани могут подняться до +35 °С.

Вместе с воздухом будет прогреваться и море. Сегодня температура воды у Азовского побережья достигла +23 °С, у берегов Севастополя +21 °С. Купаться в Алуште, Ялте и Евпатории пока не очень комфортно, +19 °С, а в Судаке и Феодосии – всего +18 °С. В Краснодарском крае море чуть теплее: в Анапе и Геленджике +21 °С, в Сочи +22 °С. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воды вдоль всего российского побережья поднимется на несколько градусов.