Совет Федерации ужесточил правила для турбизнеса

На пленарном заседании Совета Федерации был одобрен закон, вводящий административную ответственность за нарушения в сфере туризма. Изменения касаются как экскурсоводов, так и гостиничного бизнеса.

Для экскурсоводов и гидов: работа без аттестации на маршрутах, требующих сопровождения: первичное нарушение – граждане: 20-40 тыс. руб., должностные лица: 70-100 тыс. руб, юрлица: 100-150 тыс. руб.

Повторное нарушение: граждане: 50-70 тыс. руб., должностные лица: 100-150 тыс. руб., юрлица: 150-200 тыс. руб.

Сопровождение туристов без аттестации: граждане: 7-10 тыс. руб., юрлица: 50-100 тыс. руб., неуведомление о маршруте – первичное: 7-10 тыс. руб., повторное: 30-50 тыс. руб.

Для гостиничного бизнеса: размещение в незарегистрированных отелях: должностные лица: 50-70 тыс. руб., юрлица: 300-450 тыс. руб.

Несоответствие заявленным стандартам. Первичное: должностные лица: предупреждение или 30-40 тыс. руб., юрлица: 100-170 тыс. руб. Повторное: должностные лица: 40-60 тыс. руб., юрлица: 200-300 тыс. руб.

Некорректная информация в интернете. Первичное: должностные лица – предупреждение или 10-30 тыс. руб., юрлица: 30-50 тыс. руб. Повторное: должностные лица: 30-50 тыс. руб., юрлица: 50-100 тыс. руб.

Эти меры направлены на повышение безопасности туристов и качества предоставляемых услуг. Закон ужесточает требования к профессиональной подготовке гидов и прозрачности работы гостиниц, что должно снизить количество правонарушений в туристической сфере.

Ранее писали, что турист пожаловался на матерящихся на курортах россиян. Кроме того, путешествие в Африку становится популярным у граждан нашей страны.