Многие туристы уже определились с отпусками на 2026 год

После того как Минтруд РФ определился с календарем рабочих и праздничных дней в следующем году, мы решили узнать у туристов, учитывают ли они обещанные длинные выходные при планировании путешествий.

Почти половина участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» со временем отдыха в 2026 году уже определились. Причем внушительная их часть еще до календаря министерства – 22% туристов для дальнего путешествия воспользуются исключительно отпуском.

«Конечно же, нужно самому время выбирать. Только безумцы платят дважды, чтобы во что бы то ни стало привязаться к праздникам», – высказал позицию подписчик.

Однако немало туристов длинные праздники все-таки учитывают. Так, 13% планируют уехать на зимних каникулах, которые в следующем году будут продолжаться с 1 по 11 января, 4% отправятся на отдых и на майских праздниках, и на зимних, а 7% намерены посвятить путешествиям все длинные выходные в году.

Один из участников голосования подробно объяснил плюсы длинного планирования:

«Во-первых, можно размазать расходы на поездки, а не платить сразу большую сумму перед поездкой – сперва отель, затем билеты и т. д. Во-вторых, есть огромный маневр – за год обрисовал пул отелей, и следишь за ценами, появилась хорошая цена – взял и купил. Так же с билетами. Уверяю вас, экономия приличная. В-третьих, есть места, где все занято будет за полгода. Лично у меня январь куплен в мае, и это я как-то поздновато, обычно в феврале-марте».

В то же время больше трети участников опроса – 35% – еще не определились, когда поедут отдыхать.

«Весьма настороженно отношусь к такому долгосрочному планированию. Запланируешь и какая-то ерунда случится, и все насмарку», – отмечают туристы.

Некоторые пристально следят за ценами и принимают решение в зависимости от предложения:

«В Турцию летаем по “горячке”, за месяц слежу за ценообразованием. В каникулы школьные все втридорога, если хочется сменить обстановку, то смотрим ближайшие парк-отели или глэмпинги. По раннему бронированию можно как выиграть в цене, так и слегка облажаться».

Добавим, что меньшинство участников голосования – 10% – в следующем году не планируют никаких путешествий, предпочитая остаться дома.

Ранее мы написали, что в 2026 году россиян ожидают продолжительные праздничные периоды благодаря переносу выходных дней. В феврале и марте граждане смогут отдыхать по 3 дня подряд, в мае россияне получат две серии выходных – с 1 по 3 и с 9 по 11. Традиционно самые длинные праздники будут в январе.