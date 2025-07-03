Назван регион с лучшими пляжами в стране

Минэкономразвития выдало Кубани больше всего «синих флагов» — 114.

13 сертификатов качества высшей категории получили пляжи в Крыму, ещё пять — в Калининградской области.

«Сертификаты качества уже получили более 230 российских пляжей. Они вошли в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии и получили оценку», — рассказали в министерстве.

Всего насчитывается три категории качества. Начальной соответствует отметка «жёлтый флаг». На таких пляжах чистая вода и песок, есть посты спасателей, туалеты и кабинки для переодевания. Вторая категория качества — «зелёный флаг». В зонах для купания также есть медпункт, шезлонги, детские и спортивные зоны и парковки.

Отметка «синий флаг» означает высшую категорию и гарантирует, что всё перечисленное доступно для людей с инвалидностью. На таких пляжах также есть зона с аттракционами.