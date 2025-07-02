Почему все еще нельзя заселиться в отель по водительским правам

С 1 июля в России должна была появиться возможность заселения граждан РФ в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. Соответствующее поручение президент Владимир Путин утвердил год назад. Однако, как рассказали редакции TourDom.ru отельеры, ничего не изменилось.

«Не были внесены поправки в п. 18 Постановления Правительства № 1853 “Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации”, касающиеся правил заселения», – пояснил коммерческий директор УК «Визант Групп» Денис Логачев.

«Пока размещаем гостей – граждан России только по внутреннему паспорту РФ», – подтвердил руководитель гостиничной сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов.

Дети, не достигшие 14 лет, предоставляют свидетельство о рождении. В некоторых отелях заселение возможно также при идентификации будущего постояльца с помощью единой биометрической системы.

Разместиться без паспорта нельзя еще и потому, что отель обязан зарегистрировать своих гостей по месту пребывания в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства № 713. Документ, удостоверяющий личность, необходимый для регистрационного учета, – паспорт.

«Гостиница в течение суток должна зарегистрировать прибывшего россиянина, если это не тот регион, где он постоянно прописан», – пояснила инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo 5* Виктория Шамликашвили.

Но и в этом случае по правам нельзя сделать вывод, где проживает их владелец, а значит, понадобится паспорт.

Впрочем, россияне уже привыкли брать с собой паспорт в поездки по стране: без документа нельзя сесть в поезд и пройти на посадку в самолет.