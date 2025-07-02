Назван самый безопасный пляж во Владивостоке

С 30 июня в приморской столице стартовал пляжный сезон, однако результаты проверки Роспотребнадзора разочаровали горожан. Из всех обследованных мест отдыха у воды полностью безопасным для купания признали только один пляж.

«Готовность зон отдыха у воды проверила специальная комиссия. Территории проверяли на наличие пляжной инфраструктуры: спасательного оборудования, раздевалки и ряд других», – говорится на сайте администрации.

Проверка перед купальным сезоном выявила парадокс: пригодной для плавания оказалась вода вокруг всех островных территорий, но соответствующей требованиям инфраструктурой оснастили только пляж на Ахлестышева.

Формально купаться разрешено на всем побережье Рейнеке, шести бухтах Русского острова (Воевода, Аякс, Чернышева, Вятлина, Парис) и двух бухтах Попова (Пограничная и Старка). Однако на пляжах выявлены нарушения: где-то отсутствуют спасательные вышки, в некоторых бухтах опасный рельеф дна, местами есть следы загрязнения воды, но самое распространенное – нехватка базовых удобств на большинстве пляжей.

Чтобы пляж получил официальный статус места отдыха, он должен соответствовать строгим требованиям. Обязательная инфраструктура включает кабинки для переодевания, душевые и туалеты, расположенные не ближе 50 и не дальше 200 метров от воды. На каждые 1600 квадратных метров территории должна быть как минимум одна урна, а на 4000 квадратных метров – контейнеры для мусора. Кроме того, пляж должен регулярно убираться, а его песок и вода – проходить лабораторные исследования на безопасность.

Проверка соблюдения норм включает как визуальный осмотр, так и лабораторные анализы. Специалисты оценивают санитарное состояние территории, проверяют песок на содержание вредных веществ и контролируют качество воды. Только при полном соответствии всем требованиям пляж допускается к эксплуатации и признается безопасным для отдыхающих.

Ранее «ФедералПресс» писал, что популярный среди жителей Владивостока пляж в районе железнодорожной станции «Чайка» официально признали непригодным и опасным для купания.