В дагестанском селе откроют около 20 новых этнодомов

В высокогорном селе Чох в Дагестане до 2028 года планируют открыть порядка 20 новых этнодомов. На эти цели привлекут более 100 млн рублей частных инвестиций.

«До 2028 года в Чохе за счет частных средств планируется дополнительно открыть порядка 20 гостевых этнодомов. Общий объем вложенных средств составит более 100 млн рублей», — сообщил ТАСС руководитель проекта «Этнодом» Заур Цохолов.

Он озвучил, что в настоящее время в населенном пункте около 30 временно и постоянно действующих этнодомов и появление новых — еще один шаг в развитии туризма и укреплении этнической идентичности региона.

По словам Цохолова, этнодома станут площадкой для проведения мастер-классов, фольклорных фестивалей и образовательных программ. Здесь гости смогут познакомиться с народными ремеслами, традиционной музыкой, кухней и обрядами, а также принять участие в интерактивных мероприятиях.