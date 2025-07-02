В горах Чечни для туристов откроют пещеру с видом на озеро

В Галанчожском районе Чечни этим летом откроется новый туристический объект — «панорамная» пещера.

Пещера площадью около 50−60 квадратных метров была обнаружена спелеологом Умаром Масаевым, который сейчас занимается обустройством достопримечательности. С высоты, на которой расположен вход в пещеру, открывается панорамный вид на озеро Галанчож, леса и горные вершины. Открытие туристического объекта запланировано на 1 августа, сообщает портал «Чеченская Республика сегодня».

У входа в пещеру установлена скамейка, на которой туристы могут отдохнуть и полюбоваться окружающим пейзажем. Поблизости планируется обустроить место для палаток и костровища. Мусаев также собирается организовать место для парковки и проложить к пещере тропинку длиной 50 метров.

Кроме того, спелеолог-энтузиаст планирует создать шесть пеших маршрутов от пещеры, которые позволят туристам исследовать расположенные поблизости озеро Галанчож, скальные образования «Каменное войско» и другие интересные локации.

Ранее Масаев открыл две значимые для Чечни пещеры, расположенные в труднодоступных местах Шатойского района.

Галанчожский район считается историческим для чеченцев: по преданию, оттуда берут начало все коренные тейпы, сформировавшие народ. Сейчас в республике ведется возрождение этого района, который также пользуется растущей популярностью среди туристов.