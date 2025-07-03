Сколько туристов посетили Ялту в 2025 году

Ялту за полгода 2025 года посетили более 1 млн туристов, рассказала глава администрации города Янина Павленко в своём Telegram-канале.

Как пишет сайт «Крым 24», в июне заполняемость отелей увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом. Сейчас объекты размещения заполнены на 77%.

«Встречаем гостей обновлённой инфраструктурой — после восстановления из-за шторма 2023 года открыли пляжи в Кастрополе, Алупке, Кореизе, Гаспре, Ялте. Плюс — первая очередь реконструированного пляжа «Изумрудный», — сообщила Павленко.

Обновлённый Массандровский пляж также в полном объёме принимает отдыхающих, добавила она.

Ранее в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали об увеличении этим летом объёма продаж путёвок внутри страны в среднем на 5% по сравнению с прошлым годом.