Россиянам рассказали, куда поехать в День семьи, любви и верности
История любви святых Петра и Февронии стала символом верности и преданности. Они были канонизированы в 1547 году. А день их смерти — 8 июля — отмечается как День семьи, любви и верности. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали RT, в каких регионах России можно проникнуться атмосферой праздника.
Историческая родина праздника находится в Муроме, откуда родом был князь Пётр Муромский, пояснили эксперты.
«В этом году праздничные мероприятия в городе пройдут не 8 июля, а 5 июля — в субботу. Основная локация — Ярыгинская набережная. Начнут день спортивно: в Муроме пройдёт первый всероссийский полумарафон, посвящённый празднику. Далее гостей ждут на фестивале «Семья. Дети. Счастье» — обещают уличный театр, спортивные мастер-классы, гастрономические шоу и историческую реконструкцию. Вечером состоится концерт, а завершится празднование салютом. А 8 июля в Муроме проведут праздничную церковную службу в Свято-Троицком монастыре», — рассказали в организации.
Крестьянка Феврония была родом из рязанской деревни Ласково, добавили в сервисе.
Как отметили собеседники RT, в этом году в Рязанской области основной акцент сделан на религиозную составляющую праздника: верующие смогут помолиться Петру и Февронии.
«Ковчег с частицами мощей 5 июля привезут в храм Казанского образа Божией Матери в Солотче. Доступ к святыне будет открыт до 7 июля, прийти помолиться можно будет с 07:00 до 19:30. А 8 июля на один день святыню отправят в село Ласково», — поделились аналитики.
Светская часть праздника тоже будет: в Торговом городке в Рязани 8 июля будут регистрировать браки и чествовать семьи, а для детей проведут мастер-классы, игры и шоу мыльных пузырей, сообщили в компании.
Вместе с тем, по словам специалистов, в Ярославле 5 июля откроется юбилейный XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи», на котором традиционно показывают семейные и детские фильмы.
«Также в этот день пройдёт масштабный семейный праздник. Фестивальный городок начнёт работу в 15:00 на площади у КЗЦ «Миллениум». Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, попасть на автограф-сессии с блогерами и актёрами, посмотреть танцевальный батл и послушать живой музыкальный концерт», — добавили специалисты.
В Челябинске День семьи, любви и верности будут отмечать по-летнему, в многочисленных скверах и парках, рассказали эксперты.
Празднование начнётся 6 июля в парке «Сад Победы», где в 12:00 стартует концертная программа, а с 15:00 обещают мастер-классы и конкурсы для детей.
«В официальную дату праздника, 8 июля, праздничные мероприятия проведут на территории храма Василия Великого — будут чествовать семейные пары, отмечающие юбилеи, и молодые семьи. Для всех гостей организуют чайную церемонию и конкурсы. А чуть больше узнать об истории этого дня можно будет на праздничном мероприятии в сквере ДК «Сосновка», — сообщили в сервисе.
Отмечается, что в Сочи можно будет поучаствовать как в религиозных, так и в светских мероприятиях, посвящённых празднику.
«8 июля в центре Сочи от собора Архангела Михаила до памятника Петру и Февронии на площади перед ЗАГС Центрального района пройдёт крестный ход. Основные светские мероприятия также пройдут рядом с ЗАГС, в Поцелуевском сквере. 6 и 7 июля там можно посетить Фестиваль семейных ценностей, саморазвития и творчества. Кроме того, по всему городу будет более 40 различных спортивных, художественных и семейных мероприятий», — заключили специалисты.