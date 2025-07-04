Куда поехать в День семьи, любви и верности

История любви святых Петра и Февронии стала символом верности и преданности. Они были канонизированы в 1547 году. А день их смерти — 8 июля — отмечается как День семьи, любви и верности. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали RT, в каких регионах России можно проникнуться атмосферой праздника.

Историческая родина праздника находится в Муроме, откуда родом был князь Пётр Муромский, пояснили эксперты.

«В этом году праздничные мероприятия в городе пройдут не 8 июля, а 5 июля — в субботу. Основная локация — Ярыгинская набережная. Начнут день спортивно: в Муроме пройдёт первый всероссийский полумарафон, посвящённый празднику. Далее гостей ждут на фестивале «Семья. Дети. Счастье» — обещают уличный театр, спортивные мастер-классы, гастрономические шоу и историческую реконструкцию. Вечером состоится концерт, а завершится празднование салютом. А 8 июля в Муроме проведут праздничную церковную службу в Свято-Троицком монастыре», — рассказали в организации.

Крестьянка Феврония была родом из рязанской деревни Ласково, добавили в сервисе.

Как отметили собеседники RT, в этом году в Рязанской области основной акцент сделан на религиозную составляющую праздника: верующие смогут помолиться Петру и Февронии.

«Ковчег с частицами мощей 5 июля привезут в храм Казанского образа Божией Матери в Солотче. Доступ к святыне будет открыт до 7 июля, прийти помолиться можно будет с 07:00 до 19:30. А 8 июля на один день святыню отправят в село Ласково», — поделились аналитики.

Светская часть праздника тоже будет: в Торговом городке в Рязани 8 июля будут регистрировать браки и чествовать семьи, а для детей проведут мастер-классы, игры и шоу мыльных пузырей, сообщили в компании.

Вместе с тем, по словам специалистов, в Ярославле 5 июля откроется юбилейный XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи», на котором традиционно показывают семейные и детские фильмы.

«Также в этот день пройдёт масштабный семейный праздник. Фестивальный городок начнёт работу в 15:00 на площади у КЗЦ «Миллениум». Жители и гости города смогут посетить различные мастер-классы, попасть на автограф-сессии с блогерами и актёрами, посмотреть танцевальный батл и послушать живой музыкальный концерт», — добавили специалисты.

В Челябинске День семьи, любви и верности будут отмечать по-летнему, в многочисленных скверах и парках, рассказали эксперты.

Празднование начнётся 6 июля в парке «Сад Победы», где в 12:00 стартует концертная программа, а с 15:00 обещают мастер-классы и конкурсы для детей.

«В официальную дату праздника, 8 июля, праздничные мероприятия проведут на территории храма Василия Великого — будут чествовать семейные пары, отмечающие юбилеи, и молодые семьи. Для всех гостей организуют чайную церемонию и конкурсы. А чуть больше узнать об истории этого дня можно будет на праздничном мероприятии в сквере ДК «Сосновка», — сообщили в сервисе.

Отмечается, что в Сочи можно будет поучаствовать как в религиозных, так и в светских мероприятиях, посвящённых празднику.