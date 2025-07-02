Турист рассказал, что его больше всего раздражает на российских курортах
Россиянин, автор блога «Жизнь в движении» Денис Забелин признался, почему не любит отечественные курорты.
Турист признался, что больше всего его на российских курортах раздражают крики детворы, грохот колонок от «анимации» и вечный фоновый мат.
Еще один недостаток российских курортов – забитые пляжи и высокая стоимость номеров в отелях.
«Стоимость обычного номера в гостевом доме сопоставима с ценой люкса, а сервис соответствует придорожному мотелю», - поделился Забелин.
Турист признался, чтобы избежать толкучки и побыть в тишине он посещает Черное море весной и осенью, когда пляжи пустые, жилье дешевле, а воздух и вода чище. В качестве альтернативы южным курортам Забелин рекомендовал отдых в Москве или Европейской части России.
Ранее сообщалось, что Россия оказались в тройке лидеров турпотока в Монголию.
Также россияне не хотят прерывать отдых в Турции, несмотря на пожары, которые бушуют в нескольких провинциях, включая туристический Измир.