Российским туристам запретят брать животных на пляжи

Член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина пояснила "РГ", что запрет на появление домашних животных будет распространяться только на официальные пляжи. Оформлять же протоколы, по ее словам, смогут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам.

Так юрист прокомментировала информацию о том, что с 1 сентября будет запрещено приводить с собой на пляж домашних животных, кроме собак-поводырей. Данная новация предусмотрена проектом приказа МЧС, который должен вступить в силу 1 сентября 2025 года.

"Если подробно изучать новый Федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах", то мы видим уже классическую систему отсылок к подзаконным актам, - говорит член АЮР, юрист Легес Бюро Наталия Скрябина. - В данном случае, к Положению о федеральном государственном контроле (надзоре) за безопасностью людей на водных объектах, которое утверждается правительством Российской Федерации".

По ее словам, правительство страны еще в июне 2021 года утвердило Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за безопасностью людей на водных объектах.

"В данном случае основной орган, осуществляющий контроль и надзор, - это Государственная инспекция по маломерным судам, - поясняет юрист. - Должностные лица, присутствующие на пляже, вправе выносить письменные предостережения, проводить фиксацию нарушений".

Как напоминает Наталия Скрябина, выгул животных в неположенных местах предусматривает административную ответственность по ст. 8.52 КоАП РФ, штраф до трех тысяч рублей.

"Это относится как к пляжам, так и к другим местам, регламентированным другими законами и подзаконными актами, - продолжает юрист. - При этом, что касается нововведений, правила распространяют свое действие только на оборудованные пляжи, которые внесены в аккредитованный реестр пляжей. Все остальное - просто общественное место, для которого предусмотрены общие правила поведения".

При этом, рассказывает юрист, не стоит забывать о требованиях закона "Об ответственном обращении с животными…", а именно статьи 13.