Эксперты оценили туротрасль Приморья

Туристический сезон в Приморском крае в самом разгаре – большинство баз отдыха и гостиниц заполнены, бронирование на лето активно шло еще зимой. Но жалобы многих туристов на условия и цены остаются неизменными год от года.

«Несмотря на наличие бюджетных вариантов размещения, например гостиниц за 5,5 тыс. рублей в сутки, многие туристы, особенно приезжающие издалека, стремятся к более комфортным условиям. Во Владивостоке наблюдается дефицит качественного номерного фонда, что вынуждает бронировать номера заранее. При этом стоимость проживания в более-менее нормальных отелях варьируется от 75 тыс. до 94 тыс. руб. в сутки. Аренда катера бизнес-класса обойдется в 250 тыс. руб. в день», – цитирует издание «Конкурент» слова главы туркомпании Анны Филимоновой.

Но высокие цены – еще не значит высокое качество. Если местные жители, приморцы, хабаровчане, амурчане, привыкли к полудикому отдыху на пляжах, но туристам из европейской части нужен еще и сервис.

«Сегментация по большей части странная: на словах – «премиум», на деле – «эконом с доплатой». Это болезненно. Потому что турист, особенно не местный, сравнивает с югом, Турцией, Азией – и не прощает бумажной простыни за 9 тыс. руб. в сутки», – говорит Карина Кравченко, директор туристической компании.

И цены растут год от года. Дорожает проживание, проезд, питание. Отчасти – из-за инфляции и недостатка мест размещения (в реестре Росаккредитации всего 520 средств размещения из Приморья), отчасти – из-за расходов, которые приходится нести владельцам баз отдыха. Например, протянуть электричество, даже если опора ЛЭП стоит рядом с участком, стоит баснословных денег, а процесс затягивается на годы. Например, бюджет на строительство круглогодичного курорта в Хасанском округе – 30 млрд рублей, и 26 из них идут на проведение электричества:

«Курорту не хватает инженерной инфраструктуры. Многие сталкиваются с проблемами отсутствия электричества. Для понимания: тот же самый Хасан – проект стоит 30 млрд, протянуть туда электричество – 26 млрд. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с федеральными властями», – говорил на X Тихоокеанском туристском форуме глава Минэкономразвития Приморья Андрей Блохин.

Но ехать в Приморье продолжают. Специалисты в сфере туризма уверяют – плюсов у Приморского края все же больше, чем минусов: вкусная еда, свежие и относительно недорогие морепродукты, Японское море, в котором можно купаться с июня-июля по середину сентября, заповедники и невероятная природа.

А в последние годы добавился еще один немаловажный «бонус» – спокойные границы. Рядом с Приморским краем находятся границы дружественных стран – Китая и КНДР.

«В России много хороших гостиниц, а вот Японское море только у нас! Вкусные ракушки, рыба, красивый ландшафт, острова, природа, много уникальных, заповедных мест – все это влечет туристов. Важную роль играет близость «спокойных» границ с КНР и КНДР, что дает возможность совместить тур по России и поездку на 2–3 дня в Китай», – отметила директор турфирмы Оксана Зяблова.

И этот фактор может стать ключевым для выбора направления для отдыха для жителей Сибири и европейской части России.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье в этом туристическом сезоне начались активные проверки баз отдыха. С начала года было выявлено более 160 незаконных гостиниц.