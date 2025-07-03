Коктебель может стать звездой летнего туристического сезона
Звездой летнего туристического сезона может стать крымский Коктебель, сообщает радио КП со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева.
Парламентарий заявил, что продажи туров по России в 2025 году просели, вероятно, из-за ситуации с закрытием пляжей в Анапе. Он считает, что это направление в Краснодарском крае считалось основным для детского и летнего отдыха в целом.
"На этом фоне популярностью и, соответственно, ростом числа бронирований могут похвастаться Севастополь и Крым", – сказал депутат.
При этом россияне стали чаще интересоваться Карелией, Ленинградской и Калининградской областями. Также популярностью пользуются регионы вдоль реки Волги. Например, текущим летом спрос на отдых в Нижегородской области вырос на 25%.
Отдохнуть на российском юге в бархатный сезон в этом году можно примерно за 80 тысяч рублей, уточнял ранее в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Предложенный вариант – отдых для семейной пары в сентябре и октябре, но в него не включена цена самих билетов. С учетом транспорта из Москвы стоимость тура на двоих составит от 120 до 150 тысяч рублей.