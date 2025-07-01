Туристка в Крыму потребовала подогреть море

В Крыму отчитались о росте турпотока: за 6 месяцев на полуострове насчитали более 2,3 млн отдыхающих. Это на 15% превышает аналогичные прошлогодние показатели. В июне, по данным Минтуризма республики, приехали 830 тыс. человек, это на 11% больше, чем год назад.

Похоже, что часть туристов действительно переориентировалась с Анапы на Крымское побережье. Однако замена понравилась не всем. Так, в соцсетях обсуждается пост одной из путешественниц, потребовавшей подогреть море:

«Отпуск испорчен: пришлось переезжать из обалденной Ялты в западное захолустье, – возмущалась дама. – Вода ледяная, а уже прошло 7 из 19 дней отпуска. Дети плакали: море рядом, а купаться нельзя. Не поверю, чтобы в XXI веке нельзя было сделать у берега емкости с теплой водой для купания. Или как-то море нагреть. Все понимают, что мы в этом году в Анапу не поехали».

Некоторые сочли этот гневный пост фейком. Однако на прошлой неделе действительно многие туристы жаловались на холодное море у южного берега Крыма: температура воды в Ялте и Алуште не превышала +17 градусов, в то время как на западе полуострова достигала +24. Все дело в очередной низовке, когда ветер, дующий с суши, отгоняет прогревшийся верхний слой, а глубинные холодные воды поднимаются на поверхность. Кстати, низовки бывают и в Анапе.

Сейчас ситуация постепенно улучшается: море на ЮБК прогрелось уже до +19, а к выходным должно потеплеть еще на пару градусов, обещают в региональном гидрометцентре.

Туристы иногда жалуются, что их ожидания в Крыму не соответствуют действительности:

«Почему водопад Учан-Су такой хилый? Есть же труба там – неужели нельзя решить этот вопрос?! Мы ехали в Ялтинский заповедник ради него...»

«Почему нельзя было поставить кафе или ресторан у Джур-Джур? Тащишься к нему, а там даже негде кофе выпить красиво», – делятся крымчане в соцсетях претензиями отдыхающих.

«Даже если ты идеален, ты не обязан нравиться всем», – прокомментировали в Минтуризма Крыма.

Впрочем, Крым заслужил в июне и много позитивных отзывов:

«В Крыму везде невозможно красиво. И везде по-разному!» «Отличная, комфортная погода. Розы расцветают и набирают силу. Море, конечно, холодное. Но чистое, прозрачное, без медуз», – говорят туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, отправляющимся в Крым на поезде, не гарантируют ни кондиционер, ни биотуалет.