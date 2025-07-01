One Two Trip придется вернуть туристу 400 тысяч рублей из-за ошибки

Агрегатору One Two Trip придется выплатить туристу около 400 тыс. руб. из-за ошибки, которая возникла на этапе взаимодействия с иностранными партнерами.

Весной прошлого года житель Воронежа за 297,9 тыс. руб. забронировал через агрегатор One Two Trip неделю на двоих в пятизвездочном Rixos Premium Dubai JBR. Перевел деньги, получил на электронную почту ваучер. А затем заметил, что вместо имени одного гостя указано чужое. В тот же день – примерно за 2 недели до поездки в ОАЭ – он связался с агрегатором, объяснил суть проблемы, после чего началась работа по исправлению ошибки.

Однако агрегатора, как можно понять из материалов судебного дела, подвел его партнер – компания HotelsPro, которая является агентом дубайского отеля (через нее осуществлялось бронирование). Неоднократные обращения к ней в техподдержку по поводу изменения данных остались без ответа, в отеле же заявили, что «не владеют информацией относительно заявок на изменение бронирования», при этом сумму вернуть не могут.

Турист в итоге забронировал новый номер в этой же гостинице через другой сервис. А деньги за первоначальный вариант размещения потребовал вернуть. Агрегатор отказался, в итоге дело дошло до суда.

Левобережный районный суд Воронежа вынес решение в пользу туриста, постановив выплатить ему не только стоимость размещения, но и 75 тыс. руб. штрафа и 10 тыс. руб. компенсации морального вреда. ООО «Вайт Тревел» (юрлицо One Two Trip) с решением не согласилось и подало апелляцию. Однако Воронежский областной суд в июне этого года оставил первоначальное решение в силе.

Позиция «Вайт Тревел» базировалась на том, что компания является субагентом соответствующего исполнителя (отеля) по «привлечению клиентов и предоставлению им возможности заказа услуг по размещению, оказываемых отелем», а субъект ответственности – исполнитель по договору оказания гостиничных услуг, то есть отель. Подтверждение этого – ваучер на проживание, то есть документ, используемый для удостоверения договора оказания гостиничных услуг между заказчиком и исполнителем: «В связи с этим ООО “Вайт Тревел” не может являться надлежащим ответчиком по рассматриваемому делу, поскольку не оказывает гостиничные услуги, не выступает в качестве одной из сторон договора оказания гостиничных услуг, а является субагентом».

Однако в исключительных случаях ответственность по исполнению договора может нести и турагент. В данной ситуации ООО «Вайт Тревел» не предоставило доказательств перечисления денег своему агенту, также в суде не был продемонстрирован агентский договор с HotelsPro. Именно поэтому суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что денежные средства истца были удержаны агрегатором и с него подлежит взысканию уплаченная туристом сумма, говорится в апелляционном определении Воронежского областного суда.

Редакция TourDom.ru обратилась за разъяснением в пресс-службу «Вайт Тревел» – возможно, компания будет продолжать дело в вышестоящих инстанциях.