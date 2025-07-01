От золотых унитазов до Африки: Как изменился лакшери-туризм в России

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что сегодня богатые туристы готовы тратить до трех миллионов рублей на поездку в Африку, Австралию или Антарктиду.

Премиальный туризм сегодня переместился в сторону Австралии, Новой Зеландии, богатые россияне также активно едут в Латинскую Америку и Африку за новыми впечатлениями, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Спрос на премиальный туризм в России вырос в два раза, сообщили в АТОР. Причем уже 15–20% дорогих и нестандартных заявок приходят из регионов России, а не из столицы. Фокус VIP-туристов смещается на эксклюзивные и уникальные природные места – на них обеспеченные россияне готовы тратить от 1,5 до 10 млн руб. Арутюнов подтвердил такую статистику.

«Во-первых, во время любого кризиса богатые становятся богаче, бедные – беднее. Этот процесс наблюдаем и сейчас. Во-вторых, сегодня по многим направлениям приходится лететь с пересадками, со стыковками, это очень затратно. Поэтому люди стараются ехать на подольше, максимально получить от отдыха все. Раньше было модно на выходные куда-нибудь съездить, на три-четыре дня, в Вену или Париж. После коронавируса подорожало буквально все – и продукты питания во всем мире, и стоимость проживания увеличилась, налоговое бремя увеличивается, акцизы растут. Отели вынуждены поднимать цены, это касается той же Турции. Может, люди и не планировали лакшери-туризм, но чек получается больше», - объяснил он.

По словам Арутюнова, сегодня богатые туристы предпочитают приключения и новые ощущения, а не «крутые отели».

«Когда говорим о лакшери, еще десять лет назад все крутилось вокруг «золотых унитазов», какой отель круче, где интерьер круче и так далее. Сейчас у нас средний возраст богатых туристов меньше, чем в Европе и Америке. Поэтому тренд сегодня на приключения, туризм впечатлений. Люди едут в Австралию, Новую Зеландию, в Латинскую Америку, Африка очень популярна. Африка – это вообще тренд, который будет еще несколько лет в топе. Безусловно, есть эксклюзивные вещи. Этой зимой, например, у нас несколько десятков человек поехали в круиз в Антарктиду. Раньше это были единичные случаи. Люди хотят новых ощущений, хотят подняться на Килиманджаро, поехать на концерт любимой группы и так далее. Обычно чек на семью составляет два-три миллиона рублей», - рассказал собеседник НСН.

Конфликт Израиля и Ирана стал причиной снижения продаж туров из РФ в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) более чем на 40%. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».