Как морская катастрофа повлияла на летний туризм

Анапа еще недавно была одним из самых популярных летних направлений, но в 2025 году практически осталась без туристов. Несколько турагентств рассказали, ездят ли сейчас нижегородцы в Анапу или выбирают альтернативные варианты.

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В конце 2024 года у побережья Керченского пролива потерпели крушение два старых танкера, перевозивших мазут. В море, по разным данным, вылилось от 2,5 до 5 тысяч тонн нефтепродуктов. Течение унесло мазут к берегам Краснодарского края, пляжи Анапы покрылись черными маслянистыми пятнами. Роспотребнадзор запретил купание более чем на 60 процентов территории.

Многие зоны до сих пор остаются закрытыми, а отдыхающие часто жалуются на неприятный запах, остатки мазута и неработающие инфраструктурные объекты. Завершить работы по очистке побережья обещают только к лету 2026 года.

Корреспондент NewsNN обзвонил несколько местных офисов турагентств, чтобы поинтересоваться, как сейчас обстоят дела с поездками в Анапу. Однако почти все сообщили, что спрос отсутствует.

Нет ни одного бронирования за 2025 год, — рассказали в Travelata.

Эксперты отмечают, что туры в Анапу перестали быть востребованными еще зимой 2025 года.

Сейчас в Анапе никто не отдыхает, — подтвердили в «Эврика тур».

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ранние бронирования на июнь-август 2025 года упали более чем на 60 процентов. Многие предпочли сразу искать альтернативные варианты — даже несмотря на то, что крупные отели в Анапе предлагали скидки.

Спроса нет, не продаем, — добавили в «Гала тур НН».

Как сообщили в АТОР, экологическая проблема спровоцировала снижение интереса еще и к Геленджику.

Не особо берут, спрос незначительный, — отметили в «Изюм тур».

Большая часть туристов, ранее отдыхавших в Анапе, предпочла другие черноморские направления. Многие поехали в Абхазию, Сочи, Адлер, Туапсе и Кабардинку.

Люди выбирают привычные южные маршруты, но не хотят рисковать отдыхом, выбирая Анапу, — сказал представитель «Ориентир тур».

Лето — традиционное время отпусков, моря и пляжей. Где провести сезон и куда не стоит ехать из-за опасностей, ранее рассказали эксперты. В России можно недорого отдохнуть по нескольким направлениям. Например, Алтай — живописный район с горами, озерами и водопадами — дает такую возможность.