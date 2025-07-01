В деревне Мандроги в Ленобласти ожидают рост турпотока

Одна из востребованных достопримечательностей Ленинградской области - туристический комплекс "Удивительная деревня Мандроги" на реке Свирь, где воссозданы атмосфера и быт XIX века - в 2025 году примет около 25 тыс. гостей - почти на 32% больше, чем годом ранее, сообщила журналистам гендиректор объекта Марина Ропалец. Рост турпотока ожидается в связи с расширением событийного календаря, а также увеличением числа гостей, которые останавливаются на сутки.

"Динамика роста количества туристов - мы ее однозначно наблюдаем с 2023 года. В 2023 году деревню посетили более 14 тыс. [проживающих] гостей, в 2024 году - 19 тыс., а в этом году мы ожидаем около 25 тыс. Также отмечается увеличение количества путешественников, которые прибывают в Мандроги на круизных судах. В 2023 году - 256 судозаходов, 54 тыс. туристов; в 2024 году - 275 судозаходов, 65 тыс. туристов. В этом году согласно графику судозаходов <..> - 315 судозаходов, около 80 тыс. туристов", - привела данные гендиректор.

Как пояснила ТАСС Ропалец, рост турпотока круизных компаний связан с увеличением количества судозаходов в Мандроги на стоянку "на основании положительного опыта работы в 2024 году".

"По поводу проживающих, [увеличение их количества] связано с тем, что событийный календарь у нас расширился, и появилось больше гостей, которые снимают на один день - одну ночь", - сказала она.

Так, в календаре праздников, которые отмечаются в деревне, - Красная горка, Ночь Мандрогских музеев, День рождения Бабы Яги, Ивана Купала.

Средняя продолжительность проживания в Мандрогах в 2025 году - меньше, чем в 2024 году, отметила гендиректор.

"В 2023 году она составляла чуть более дня. В 2024 году нам удалось ее увеличить <…> до 2,8. Но в этом году наблюдаем спад - больше стало именно суточников, как мы их называем, - это люди, которые приехали на один день. Может быть, это связано со временем, может быть, - с деньгами, но, тем не менее, пока, до сезона, такую тенденцию мы заметили", - пояснила она.

Вместе с тем с конца 2024 года посещать Мандроги начали иностранные гости - впервые после многолетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

"Изначально деревня задумывалась как теплоходная стоянка именно иностранных туристов. Были теплоходы, <…> которые привозили только иностранных туристов, и русского туриста здесь практически не было. После пандемии иностранных туристов не стало вообще. Но в этом году - с конца прошлого года - интерес со стороны иностранного туриста к нашей деревне [появился]. К нам приезжали и из Арабских Эмиратов, и из Китая, Вьетнама, Италии. В том числе мы это наблюдаем на круизных [судах]", - рассказала Ропалец.

Планы развития комплекса

Одна из основных достопримечательностей деревни помимо живописной природы - подлинные избы XIX века, которые были привезены из соседних областей. В шести избах работают и проводят мастер-классы ремесленники (их в деревне более 30), и еще два дома расположены отдельно - они предназначены для приема гостей. Поиск старинных изб для перемещения в деревню в настоящее время продолжается.

"Дома мы ищем. К нам обращаются, в том числе, и собственники таких домов. Мы ездили буквально в прошлом году, смотрели один из домов, но, выехав на место, [увидели, что] никакой исторической ценности он не представляет. И сейчас у нас есть две заявки в работе", - рассказала гендиректор.

Говоря о планах развития комплекса, Ропалец отметила увеличение номерного фонда, расширение количества ремесел, которые будут представлены в деревне, развитие мини-фермы и разработку новых интерактивных экскурсий (сейчас действует одна - "Свадебный дом", посвященная свадебным традициями русского Севера).

"И развить такое направление, как охотничьи угодья. У нас больше 24 тыс. га охотугодий. Мы планируем это направление развивать, открыть цех по переработке дикого мяса, по переработке ягод, которых у нас на нашей территории достаточно много, и грибов", - добавила она.

По приведенным ею данным, с 2021 года в обновление инженерной инфраструктуры комплекса было вложено около 1 млрд рублей.

"Причалы - это самая крупная инвестиция, наверное, за последние три года. Мы, можно сказать, заново выстроили современные стационарные причалы. У нас четыре причала, три из которых принимают теплоходы", - отметила гендиректор.

Кроме того, в планах на ближайшие несколько лет - строительство общежития для сотрудников на территории деревни. В Мандрогах также рассчитывают принять на своей территории крупное мероприятие, фестиваль всероссийского масштаба - к примеру, русского костюма или русской песни, "чтобы эта деревня стала местом притяжения для значимых событий, проводимых на государственном уровне в том числе", добавила гендиректор.

О Мандрогах

Деревня Мандроги, основанная в 1996 году, построена в традиционном русском стиле с воссозданием атмосферы и быта ХIХ века. Она находится в Подпорожском районе на северо-востоке Ленинградской области. С 2021 года развитием комплекса занимается группа компаний Mantera. Объект включен в межрегиональный туристический проект "Серебряное Ожерелье России", который объединяет 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.